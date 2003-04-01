Лукаку сделал 7 касаний в матче с «Кристал Пэлас». Это самый низкий показатель в АПЛ за 19 лет

«Челси» с минимальным счетом победил «Кристал Пэлас» в гостевом матче 26-го тура АПЛ.

Форвард Ромелу Лукаку провел всю игру, коснувшись мяча семь раз.

Это самый низкий показатель для полевого игрока в АПЛ, который провел на поле более 90 минут, минимум с сезона-2003/04, когда начали считать такую статистику.

В первом тайме Лукаку дважды коснулся мяча.

Одно из касаний – ввод мяча с центра поля в начале встречи.

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Лукаку в каждом из последних 10 сезонов забил 10+ голов

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