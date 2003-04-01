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    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Лукаку сделал 7 касаний в матче с «Кристал Пэлас». Это самый низкий показатель в АПЛ за 19 лет

    «Челси» с минимальным счетом победил «Кристал Пэлас» в гостевом матче 26-го тура АПЛ.

    Форвард Ромелу Лукаку провел всю игру, коснувшись мяча семь раз.

    Это самый низкий показатель для полевого игрока в АПЛ, который провел на поле более 90 минут, минимум с сезона-2003/04, когда начали считать такую статистику.

    • В первом тайме Лукаку дважды коснулся мяча.
    • Одно из касаний – ввод мяча с центра поля в начале встречи.

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    Лукаку в каждом из последних 10 сезонов забил 10+ голов

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +509

      Demgel 51 минуту назад

      Сколько стоил там бельгиец.......110 - 120(Пока что провальный сезон этого напа,но фаны ждут что "Спящий Гигант" проснется.И да знаю что прозвище принадлежит Роману)

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      Рейтинг: +460

      I'll be back 1 час назад

      - Ромелу Лукаку провел всю игру, коснувшись мяча семь раз.
      - Дзюба в ответ вздрочнул восемь раз.

      1
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      Рейтинг: +198

      Боров мясной 1 час назад

      у нас таких больше наберётся!

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      Рейтинг: +81

      ВАСЯ КАСКИН 1 час назад

      самый дорогой трансфер апл 2021

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