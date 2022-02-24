Григорий Иванов: «Из «Урала» могут уехать легионеры»

Президент «Урала» Григорий Иванов не исключил отъезд из команды легионеров. Оно может быть связано с внешнеполитической ситуацией.
– Я ничего говорить не буду, пускай решают люди, которые сидят у нас в Москве. У нас аэропорт открыт. А когда мы тогда играть будем? Я не знаю.
– «Урал» платит зарплаты по курсу евро?
– Мы платим в рублях, у нас все к рублям привязано.
– Могут ли легионеры уехать из «Урала»?
– Сейчас все может случиться. Еще раз говорю: я ничего не знаю. Могут сказать: «Мы не хотим играть», но откуда мне сейчас знать. У нас уехал человек в прошлом году, просто сказал, что закончил с футболом и все. Что я тут сделаю? Еще ничего не ясно, я тоже все узнаю из прессы.
- В Ростове-на-Дону и Краснодаре закрыты аэропорты.
- В РПЛ лидирует «Зенит», который в 23:00 должен начать матч Лиги Европы против «Бетиса».
Источник: «РБ Спорт»