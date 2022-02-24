Григорий Иванов: «Из «Урала» могут уехать легионеры»

Президент «Урала» Григорий Иванов не исключил отъезд из команды легионеров. Оно может быть связано с внешнеполитической ситуацией.

– Я ничего говорить не буду, пускай решают люди, которые сидят у нас в Москве. У нас аэропорт открыт. А когда мы тогда играть будем? Я не знаю.

– «Урал» платит зарплаты по курсу евро?

– Мы платим в рублях, у нас все к рублям привязано.

– Могут ли легионеры уехать из «Урала»?

– Сейчас все может случиться. Еще раз говорю: я ничего не знаю. Могут сказать: «Мы не хотим играть», но откуда мне сейчас знать. У нас уехал человек в прошлом году, просто сказал, что закончил с футболом и все. Что я тут сделаю? Еще ничего не ясно, я тоже все узнаю из прессы.

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