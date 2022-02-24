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    Григорий Иванов: «Из «Урала» могут уехать легионеры»

    Президент «Урала» Григорий Иванов не исключил отъезд из команды легионеров. Оно может быть связано с внешнеполитической ситуацией.

    – Я ничего говорить не буду, пускай решают люди, которые сидят у нас в Москве. У нас аэропорт открыт. А когда мы тогда играть будем? Я не знаю.

    «Урал» платит зарплаты по курсу евро?

    – Мы платим в рублях, у нас все к рублям привязано.

    – Могут ли легионеры уехать из «Урала»?

    – Сейчас все может случиться. Еще раз говорю: я ничего не знаю. Могут сказать: «Мы не хотим играть», но откуда мне сейчас знать. У нас уехал человек в прошлом году, просто сказал, что закончил с футболом и все. Что я тут сделаю? Еще ничего не ясно, я тоже все узнаю из прессы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.02.2022 10:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +755

      Soccerdealer63 16 часов назад

      У нас детишки властьимущих давно уже из страны уехали, так что уж тут про легионеров?)

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