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    Газизов: «Я шел в «Спартак» за титулом. Значит, сделаю это с «Уфой»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, с какими амбициями пришел в «Спартак» в 2020 году.

    – Мы сидели, договаривались перед тем, как подписать контракт. Я был не согласен на условия, которые они предлагали.

    Я хотел больше, потому что понимал, что буду в еврокубках без вопросов с первого года. Сказал, что буду бороться за чемпионство. Для меня это было очевидно, я осознаю, что такое «Спартак».

    – Они не верили?

    – Когда я пришел, они были девятыми, а «Уфа» – шестая. Они не верили, нет. Но я сказал, что готов, сделаю.

    Я ушел из «Уфы», потому что мне нужен был титул. Как человек, который занимается спортивным менеджментом, я хотел и хочу добиться титула. Если я этого не сделал со «Спартаком», значит, сделаю с «Уфой». Однозначно.

    – После этого Федун согласился на ваши условия? Поднял зарплату до шести миллионов в месяц и написал расписку?

    – Там не шесть миллионов, а больше. Где-то семь. И расписка про акции, да.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: Sports.ru

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    22.02.2022 21:58
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 24 февраля 2022, 12:32

      Ахахахахахахахахахахахахахаххахахаха смешной информабашкир татарский

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 24 февраля 2022, 10:53

      Твои трофеи ждут тебя в ФНЛ и ПФЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2022, 15:23

      Возвел себя до небес. До работы в Спартаке его совсем не было слышно.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 23 февраля 2022, 10:44

      клоун---до Спартака ты где был ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14466

      playsh > nik55 24 февраля 2022, 12:49

      ...где-где,понятно дело в манде.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      Форвард 79 23 февраля 2022, 09:32

      Если он в Уфе сделает тоже что и в Спартаке, то его и из Уфы выгонят!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14466

      playsh 22 февраля 2022, 23:47

      Однозначно ребята - это "Заяц во хмелю" по Михалкову.Называет себя татарином,но,судя по такому качественному бреду,это точно какая-то полукровка из леса.

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 февраля 2022, 23:42

      госпожа З.... просто угорает с него

      2
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      Рейтинг: +5776

      ySS 22 февраля 2022, 22:50

      Титул... главный разводчик федуна, не давший ничего)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +28519

      JTherry 22 февраля 2022, 22:41

      Газику бы в писатели-фантасты податься...) или к психиатру...

      7
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    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2022, 22:26

      Хохлов только больше не приводи, а то вон Бздинченко взял и насрал.

      2
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