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  • Газизов: «Я шел в «Спартак» за титулом. Значит, сделаю это с «Уфой»

Газизов: «Я шел в «Спартак» за титулом. Значит, сделаю это с «Уфой»

22 февраля 2022, 21:58
15

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, с какими амбициями пришел в «Спартак» в 2020 году.

– Мы сидели, договаривались перед тем, как подписать контракт. Я был не согласен на условия, которые они предлагали.

Я хотел больше, потому что понимал, что буду в еврокубках без вопросов с первого года. Сказал, что буду бороться за чемпионство. Для меня это было очевидно, я осознаю, что такое «Спартак».

– Они не верили?

– Когда я пришел, они были девятыми, а «Уфа» – шестая. Они не верили, нет. Но я сказал, что готов, сделаю.

Я ушел из «Уфы», потому что мне нужен был титул. Как человек, который занимается спортивным менеджментом, я хотел и хочу добиться титула. Если я этого не сделал со «Спартаком», значит, сделаю с «Уфой». Однозначно.

– После этого Федун согласился на ваши условия? Поднял зарплату до шести миллионов в месяц и написал расписку?

– Там не шесть миллионов, а больше. Где-то семь. И расписка про акции, да.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (15)
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insider_retro
1645556802
Заноза в профессии и выскочка в медиапространстве... Но на цифры заточен...
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"supermax"
1645556981
вот оторва башкирская...не умеет вовремя замолчать))
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Fusballer
1645557168
Уфа и титул - смешно)))
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NewLife
1645557694
"Если я этого не сделал со «Спартаком», значит, сделаю с «Уфой». Однозначно." Но сначала надо пройти обследование и лечение у психиатра.
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JTherry
1645558877
Газику бы в писатели-фантасты податься...) или к психиатру...
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ySS
1645559422
Титул... главный разводчик федуна, не давший ничего)
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Garrincha58
1645562530
госпожа З.... просто угорает с него
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Plyash
1645562835
Однозначно ребята - это "Заяц во хмелю" по Михалкову.Называет себя татарином,но,судя по такому качественному бреду,это точно какая-то полукровка из леса.
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nik55
1645602256
клоун---до Спартака ты где был ?
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zigbert
1645619009
Возвел себя до небес. До работы в Спартаке его совсем не было слышно.
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