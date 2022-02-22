Газизов: «Я шел в «Спартак» за титулом. Значит, сделаю это с «Уфой»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, с какими амбициями пришел в «Спартак» в 2020 году.

– Мы сидели, договаривались перед тем, как подписать контракт. Я был не согласен на условия, которые они предлагали.

Я хотел больше, потому что понимал, что буду в еврокубках без вопросов с первого года. Сказал, что буду бороться за чемпионство. Для меня это было очевидно, я осознаю, что такое «Спартак».

– Они не верили?

– Когда я пришел, они были девятыми, а «Уфа» – шестая. Они не верили, нет. Но я сказал, что готов, сделаю.

Я ушел из «Уфы», потому что мне нужен был титул. Как человек, который занимается спортивным менеджментом, я хотел и хочу добиться титула. Если я этого не сделал со «Спартаком», значит, сделаю с «Уфой». Однозначно.

– После этого Федун согласился на ваши условия? Поднял зарплату до шести миллионов в месяц и написал расписку?

– Там не шесть миллионов, а больше. Где-то семь. И расписка про акции, да.