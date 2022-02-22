Тухель: «Челси» – не самое простое место в мире для форвардов»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о проблемах нападающих в лондонском клубе.

«Есть уже целая история с тем, что у нападающих в «Челси» возникают проблемы. Это действительно не самое простое место в мире для форвардов.

В моем понимании, «Челси» – команда с надежной обороной, физически сильная, со своим подходом к официальным матчам. Мы требуем от форвардов много внимания уделять обороне.

Хотим быть физически мощным, трудолюбивым коллективом, в котором есть место не только технике. Таков наш вид спорта. Мы продолжим играть командно, с верой в себя. Это наше видение футбола», – сказал Тухель.