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  • Тухель: «Челси» – не самое простое место в мире для форвардов»

Тухель: «Челси» – не самое простое место в мире для форвардов»

22 февраля 2022, 11:24

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о проблемах нападающих в лондонском клубе.

«Есть уже целая история с тем, что у нападающих в «Челси» возникают проблемы. Это действительно не самое простое место в мире для форвардов.

В моем понимании, «Челси» – команда с надежной обороной, физически сильная, со своим подходом к официальным матчам. Мы требуем от форвардов много внимания уделять обороне.

Хотим быть физически мощным, трудолюбивым коллективом, в котором есть место не только технике. Таков наш вид спорта. Мы продолжим играть командно, с верой в себя. Это наше видение футбола», – сказал Тухель.

  • Сегодня «Челси» примет «Лилль» в первом матче 1/8 финала ЛЧ.
  • Начало встречи – в 23:00 мск.

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Источник: сайт УЕФА
Англия. Премьер-лига Челси Тухель Томас
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