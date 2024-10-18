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    Руни удивлен выбором тренера для сборной Англии

    Уэйн Руни прокомментировал назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.

    Приглашение немецкого специалиста в национальную команду активно критиковалось внутри страны.

    «Думаю, что Тухель – очень хороший тренер. Но я удивлен, что Футбольная ассоциация Англии наняла его», – сказал Руни.

    • Тухель возглавил английскую сборную 16 октября.
    • Он приступит к работе с января.
    • Немец сменит Ли Карсли, который исполняет обязанности главного тренера после июльской отставки Гарета Саутгейта.

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    Источник: Mirror

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