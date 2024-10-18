Руни удивлен выбором тренера для сборной Англии

Уэйн Руни прокомментировал назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.
Приглашение немецкого специалиста в национальную команду активно критиковалось внутри страны.
«Думаю, что Тухель – очень хороший тренер. Но я удивлен, что Футбольная ассоциация Англии наняла его», – сказал Руни.
- Тухель возглавил английскую сборную 16 октября.
- Он приступит к работе с января.
- Немец сменит Ли Карсли, который исполняет обязанности главного тренера после июльской отставки Гарета Саутгейта.