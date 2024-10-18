Мостовой высказался о назначении Тухеля в сборную Англии, упомянув Абаскаля

Александр Мостовой оценил приход Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.

«Тухель для сборной Англии – хороший вариант. Надо было пробовать что-то новое, потому что от этой сборной всегда ждали большего, чем она показывала.

Там такое поколение игроков сейчас, что будет очень обидно с таким серьезным составом ничего не выиграть. Поэтому англичане обратились к тренеру с именем.

Мог бы представить назначение Абаскаля главным тренером? Не смешите. Если бы Абаскаля назначили в сборную Англии, футбол можно было бы закрывать. Хотя, такие как он, умеют хорошо устраиваться», – сказал Мостовой.