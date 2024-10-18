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    • Мостовой высказался о назначении Тухеля в сборную Англии, упомянув Абаскаля

    Мостовой высказался о назначении Тухеля в сборную Англии, упомянув Абаскаля

    Александр Мостовой оценил приход Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.

    «Тухель для сборной Англии – хороший вариант. Надо было пробовать что-то новое, потому что от этой сборной всегда ждали большего, чем она показывала.

    Там такое поколение игроков сейчас, что будет очень обидно с таким серьезным составом ничего не выиграть. Поэтому англичане обратились к тренеру с именем.

    Мог бы представить назначение Абаскаля главным тренером? Не смешите. Если бы Абаскаля назначили в сборную Англии, футбол можно было бы закрывать. Хотя, такие как он, умеют хорошо устраиваться», – сказал Мостовой.

    • Тухель возглавил английскую сборную 16 октября.
    • Он приступит к работе с января.
    • Немец сменит Ли Карсли, который исполняет обязанности главного тренера после июльской отставки Гарета Саутгейта.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии (4)
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    Spartak_forv@
    1729262258
    Что мешало величайшему в истории галактики российскому футболисту за 20 лет после завершения карьеры нормально самому хоть куда устроиться?-вопрос чисто риторический) Те же Игнашевич,Кержаков и прочие недавно только закончили и уже в нескольких клубах поработали,а не языком молотят
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    Цугундeр
    1729262580
    Началось-продолжилось.. Камень-не камень , кирпич -не кирпич? Как там здоровье, Владимиро вич..?)
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    Интерес
    1729263180
    У Мостового два "тотемных животных"-Абаскаль и Слуцкий.Без них он -ничто!
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