Мостовой высказался о назначении Тухеля в сборную Англии, упомянув Абаскаля

Александр Мостовой оценил приход Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.
«Тухель для сборной Англии – хороший вариант. Надо было пробовать что-то новое, потому что от этой сборной всегда ждали большего, чем она показывала.
Там такое поколение игроков сейчас, что будет очень обидно с таким серьезным составом ничего не выиграть. Поэтому англичане обратились к тренеру с именем.
Мог бы представить назначение Абаскаля главным тренером? Не смешите. Если бы Абаскаля назначили в сборную Англии, футбол можно было бы закрывать. Хотя, такие как он, умеют хорошо устраиваться», – сказал Мостовой.
- Тухель возглавил английскую сборную 16 октября.
- Он приступит к работе с января.
- Немец сменит Ли Карсли, который исполняет обязанности главного тренера после июльской отставки Гарета Саутгейта.