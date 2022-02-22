Вратарь «Специи» Проведель: «Допускаю, что могу получить российское гражданство. Попасть в сборную Италии очень сложно»

Голкипер «Специи» Иван Проведель, имеющий русские корни, заявил, что может получить российский паспорт.

– Ты вызывался в молодeжную сборную Италии – мечтаешь ли о вызове в основную?

– Наверное, это моя главная футбольная мечта, как и каждого футболиста с итальянским паспортом.

Попасть в сборную Италии очень сложно. Ради этого я должен много и усердно работать. Сейчас Доннарумма – наш железный первый номер, он один из лучших вратарей мира. Джанлуиджи молод, но играет как самый опытный и повидавший жизнь вратарь, потому что уже сам через многое прошeл.

– Связывались ли с тобой из сборной России?

– Нет. Я даже никогда и не думал об этом! Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то я однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов – это честь.

Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить. У меня только итальянский паспорт, потому что нет особо времени возиться со всеми документами. Но если это потребуется — почему нет?