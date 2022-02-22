Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вратарь «Специи» Проведель: «Допускаю, что могу получить российское гражданство. Попасть в сборную Италии очень сложно»

    Голкипер «Специи» Иван Проведель, имеющий русские корни, заявил, что может получить российский паспорт.

    – Ты вызывался в молодeжную сборную Италии – мечтаешь ли о вызове в основную?

    – Наверное, это моя главная футбольная мечта, как и каждого футболиста с итальянским паспортом.

    Попасть в сборную Италии очень сложно. Ради этого я должен много и усердно работать. Сейчас Доннарумма – наш железный первый номер, он один из лучших вратарей мира. Джанлуиджи молод, но играет как самый опытный и повидавший жизнь вратарь, потому что уже сам через многое прошeл.

    – Связывались ли с тобой из сборной России?

    – Нет. Я даже никогда и не думал об этом! Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то я однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов – это честь.

    Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить. У меня только итальянский паспорт, потому что нет особо времени возиться со всеми документами. Но если это потребуется — почему нет?

    • Проведель родился в Италии. Ему 27 лет.
    • Его мать – уроженка Москвы. Отец футболиста – итальянец.
    • Проведель провел 19 матчей в этом сезоне, пропустил 29 мячей.

    Новости по теме
    На матчах РПЛ почтут память комментатора Розанова его цитатами
    «Реал» 53 года не побеждает «Барселону» в Кубке Испании на своем поле 1
    ⚽ РПЛ возвращается! «Факел» примет «Химки», «Ростов» и «Локомотив» сыграют завтра, «Сочи» и ЦСКА – в воскресенье 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2022 10:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11