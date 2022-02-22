«Не стоит шутить и смеяться над Лукаку». Тухель – о семи касаниях форварда в игре с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поддержал нападающего Ромелу Лукаку, который за 90 минут игры с «Кристал Пэлас» (1:0) коснулся мяча семь раз.

«Он в центре внимания, и мы будем защищать его. Ромелу всегда будет частью команды.

Иногда такое случается с нападающими, если они борются с уверенностью в себе и ищут пространство, чтобы взаимодействовать с хорошей обороной.

Конечно, это не то, чего хотим мы от него и чего хочет сам Ромелу, но не стоит шутить и смеяться над ним», – сказал Тухель.

Это самый низкий показатель для полевого игрока в АПЛ, который провел на поле более 90 минут, начиная с сезона-2003/04.

В первом тайме Лукаку дважды коснулся мяча.

Одно из касаний – ввод мяча с центра поля в начале встречи.

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