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    «Не стоит шутить и смеяться над Лукаку». Тухель – о семи касаниях форварда в игре с «Кристал Пэлас»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель поддержал нападающего Ромелу Лукаку, который за 90 минут игры с «Кристал Пэлас» (1:0) коснулся мяча семь раз.

    «Он в центре внимания, и мы будем защищать его. Ромелу всегда будет частью команды.

    Иногда такое случается с нападающими, если они борются с уверенностью в себе и ищут пространство, чтобы взаимодействовать с хорошей обороной.

    Конечно, это не то, чего хотим мы от него и чего хочет сам Ромелу, но не стоит шутить и смеяться над ним», – сказал Тухель.

    • Это самый низкий показатель для полевого игрока в АПЛ, который провел на поле более 90 минут, начиная с сезона-2003/04.
    • В первом тайме Лукаку дважды коснулся мяча.
    • Одно из касаний – ввод мяча с центра поля в начале встречи.

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    Источник: BBC

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    22.02.2022 08:55
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 22 февраля 2022, 09:07

      А над Рукаку можно?

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