Мартинс Перейра: «Переговоры со «Спартаком» прошли очень быстро и гладко»

Новичок «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал о переговорах с московским клубом.

— Как прошли переговоры со «Спартаком»?

— Очень быстро и гладко. Мы оперативно все обсудили и ударили по рукам.

Мне нравятся амбиции клуба, который хочет вернуться на вершину в России и добиться успехов в Европе. Это крутой вызов, поэтому я согласился практически сразу.