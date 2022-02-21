Мартинс Перейра: «Переговоры со «Спартаком» прошли очень быстро и гладко»

Новичок «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал о переговорах с московским клубом.
— Как прошли переговоры со «Спартаком»?
— Очень быстро и гладко. Мы оперативно все обсудили и ударили по рукам.
Мне нравятся амбиции клуба, который хочет вернуться на вершину в России и добиться успехов в Европе. Это крутой вызов, поэтому я согласился практически сразу.
- «Спартак» арендовал опорника до конца сезона с правом приоритетного выкупа.
- По информации Transfermarkt, московский клуб заплатил за аренду 1,5 миллиона евро, а выкупить игрока сможет за 6,4 миллиона.
- Мартинс Перейра взял себе 17-й номер.
Источник: сайт «Спартака»