Мартинс Перейра: «Переговоры со «Спартаком» прошли очень быстро и гладко»

Новичок «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал о переговорах с московским клубом.

— Как прошли переговоры со «Спартаком»?

— Очень быстро и гладко. Мы оперативно все обсудили и ударили по рукам.

Мне нравятся амбиции клуба, который хочет вернуться на вершину в России и добиться успехов в Европе. Это крутой вызов, поэтому я согласился практически сразу.

«Спартак» арендовал опорника до конца сезона с правом приоритетного выкупа.

По информации Transfermarkt, московский клуб заплатил за аренду 1,5 миллиона евро, а выкупить игрока сможет за 6,4 миллиона.

Мартинс Перейра взял себе 17-й номер.

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