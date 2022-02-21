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    Мартинс Перейра: «Переговоры со «Спартаком» прошли очень быстро и гладко»

    Новичок «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал о переговорах с московским клубом.

    — Как прошли переговоры со «Спартаком»?

    — Очень быстро и гладко. Мы оперативно все обсудили и ударили по рукам.

    Мне нравятся амбиции клуба, который хочет вернуться на вершину в России и добиться успехов в Европе. Это крутой вызов, поэтому я согласился практически сразу.

    • «Спартак» арендовал опорника до конца сезона с правом приоритетного выкупа.
    • По информации Transfermarkt, московский клуб заплатил за аренду 1,5 миллиона евро, а выкупить игрока сможет за 6,4 миллиона.
    • Мартинс Перейра взял себе 17-й номер.

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    Источник: сайт «Спартака»

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