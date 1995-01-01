Обамеянг сделал дубль в первом тайме с «Валенсией»

«Барселона» играет с «Валенсией» в гостевом матче 25-го тура Примеры. Каталонцы после первого тайма выигрывают со счетом 3:0.

Дубль сделал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Это его первые голы за «Барсу».

Это четвертый матч Обамеянга за «Барсу».

Он перешел бесплатно из «Арсенала» зимой.

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Дембеле и Обамеянг – в старте «Барселоны» на матч с «Валенсией»

«Арсенал» отказался менять Обамеянга на Икарди в январе (The Athletic)

Обамеянг – о дебюте за «Барсу»: «Впервые надеть майку такого клуба – это невероятное чувство»