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    Обамеянг сделал дубль в первом тайме с «Валенсией»

    «Барселона» играет с «Валенсией» в гостевом матче 25-го тура Примеры. Каталонцы после первого тайма выигрывают со счетом 3:0.

    Дубль сделал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Это его первые голы за «Барсу».

    • Это четвертый матч Обамеянга за «Барсу».
    • Он перешел бесплатно из «Арсенала» зимой.

    Смотри матч Валенсия – Барселона и получи бонус 25 000 рублей

    Дембеле и Обамеянг – в старте «Барселоны» на матч с «Валенсией»

    «Арсенал» отказался менять Обамеянга на Икарди в январе (The Athletic)

    Обамеянг – о дебюте за «Барсу»: «Впервые надеть майку такого клуба – это невероятное чувство»

    Источник: «Бомбардир»

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