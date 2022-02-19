Агент Карраскаля: «ЦСКА приложил огромные усилия, чтобы заполучить игрока»

Мартин Родригес, агент Хорхе Карраскаля, прокомментировал переход 23-летнего колумбийского полузащитника в ЦСКА.

ЦСКА арендовал Карраскаля до конца сезона.

У клуба будет право выкупа.

– У Карраскаля были предложения от других команд Европы, Мексики и МЛС. Почему Хорхе выбрал ЦСКА? По причине того, что это европейский топ-клуб, который обычно играет в еврокубках и имеет тот же уровень структуры и организации, что и большие команды мира.

– Насколько сложными были переговоры?

– Как и любые переговоры между двумя мировыми топ-клубам. Каждый хотел найти лучшие условия для своего клуба, как и мы пытаемся найти лучшие условия для Хорхе. Но ЦСКА приложил огромные усилия, чтобы заполучить его сейчас, и «Ривер» хочет, чтобы игрок попал в топ-команду.

– Правда ли, что ЦСКА пытался заполучить его давно и почему не получилось осуществить этот переход раньше?

– Да, это правда. Они следили за ним уже 2-3 года, но, конечно, когда ты играешь в «Ривер Плейт», возможно, в лучшей команде Америки, выйти из игры непросто. Сейчас появился подходящий момент, и теперь Хорхе готов стать важным игроком в ЦСКА.

– Какие условия аренды и в какую сумму будет опция выкупа?

– Я бы предпочел не говорить об этом. Эта информация является конфиденциальной между обеими командами. Мы должны уважать ее.

– На какой позиции и роли ЦСКА будет использовать Хорхе?

– В ЦСКА знают, что Хорхе может играть на многих атакующих позициях: «десятку», атакующего плеймейкера, ложного вингера, а также второго нападающего. Это очень важно для клуба – гибкий игрок, который может играть на многих позициях