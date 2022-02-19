Бундеслига. «Байер» до 84-й минуты вел в счете, но уступил «Майнцу»; Лунев и Азмун не играли

«Байер» в 23-м туре чемпионата Германии проиграл «Майнцу». До 84-й минуты хозяева уступали в счете.
Экс-зенитовцы Андрей Лунев и Сердар Азмун отсутствовали в заявке «Байера» по причине травм.
«Майнц» лишь по дополнительным показателям не идет в зоне еврокубков. «Байер» остался на третьем месте.
Патрик Шик – первый с сезона-2012/13 игрок «Байера» с 20+ голами в сезоне Бундеслиги. Девять лет назад таким футболистом был Штефан Кисслинг.
Шику для достижения 20 голов в сезоне Бундеслиги понадобилось 23 тура. Это рекорд «Байера».
Германия. Бундеслига. 23-й тур
Голы: 0:1 – Шик, 35; 1:1 – Кариколь, 57; 1:2 – Аларио, 74; 2:2 – Бутьюс, 84; 3:2 – Ингвартсен, 88.
Источник: Бомбардир.ру