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    Бундеслига. «Байер» до 84-й минуты вел в счете, но уступил «Майнцу»; Лунев и Азмун не играли

    «Байер» в 23-м туре чемпионата Германии проиграл «Майнцу». До 84-й минуты хозяева уступали в счете.

    Экс-зенитовцы Андрей Лунев и Сердар Азмун отсутствовали в заявке «Байера» по причине травм.

    «Майнц» лишь по дополнительным показателям не идет в зоне еврокубков. «Байер» остался на третьем месте.

    Патрик Шик – первый с сезона-2012/13 игрок «Байера» с 20+ голами в сезоне Бундеслиги. Девять лет назад таким футболистом был Штефан Кисслинг.

    Шику для достижения 20 голов в сезоне Бундеслиги понадобилось 23 тура. Это рекорд «Байера».

    Германия. Бундеслига. 23-й тур

    Майнц – Байер – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шик, 35; 1:1 – Кариколь, 57; 1:2 – Аларио, 74; 2:2 – Бутьюс, 84; 3:2 – Ингвартсен, 88.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Шик – 2-й игрок сезона топ-5 лиг Европы с 20+ голами

    Агент Хинкапе: «Впервые слышу об интересе «Зенита»

    «Зенит» интересуется защитником «Байера» Хинкапе. На него претендуют «Тоттенхэм», «Севилья» и три клуба Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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