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    Уткин – о расширении РПЛ: «Нет более идиотичной темы. Кому это нужно?»

    Журналист Василий Уткин раскритиковал идею возможного расширения российской Премьер-лиги до 18 команд.

    «Опять, как незабудка в проруби, – здесь незабудка равна фекалиям – всплыла тема про 18 команд в лиге. Каждый год к концу сезона в последнее время минимум одна команда банкротится. По факту, отменили стыковые матчи. И теперь еще нужно увеличить болото до 18 команд.

    Спрашивается, кому это нужно? Большее количество игр, малоинтересных для зрителей. Вспомните, что в прошлом году лидеры ФНЛ не смогли подняться в РПЛ, потому что у них не были готовы стадионы.

    И вот теперь нужно опять рассмотреть вопрос о 18 командах. Эти люди – злонамеренные придурки. Нет более идиотичной темы, чем вопрос о расширении лиги до 18 команд», – сказал Уткин.

    • По информации «РБ Спорт», клубы обсудят возможное расширение с сезона-2023/24.
    • Идею уже публично поддержали руководители «Краснодара», «Уфы» и «Арсенала».

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2586

      Nerlinger 25 минут назад

      которая есть то разогнать надо

      0
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      Рейтинг: +4513

      алдан2014 37 минут назад

      Как кто хочет... Один
      представитель фк Уфа

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2201

      СуперПАВ9 41 минуту назад

      Мне например пусть расштряют

      0
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      Рейтинг: +1140

      Vitaga 1 час назад

      васе проплатили ... топить против

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