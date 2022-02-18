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  • Уткин – о расширении РПЛ: «Нет более идиотичной темы. Кому это нужно?»

Уткин – о расширении РПЛ: «Нет более идиотичной темы. Кому это нужно?»

18 февраля 2022, 14:58
3

Журналист Василий Уткин раскритиковал идею возможного расширения российской Премьер-лиги до 18 команд.

«Опять, как незабудка в проруби, – здесь незабудка равна фекалиям – всплыла тема про 18 команд в лиге. Каждый год к концу сезона в последнее время минимум одна команда банкротится. По факту, отменили стыковые матчи. И теперь еще нужно увеличить болото до 18 команд.

Спрашивается, кому это нужно? Большее количество игр, малоинтересных для зрителей. Вспомните, что в прошлом году лидеры ФНЛ не смогли подняться в РПЛ, потому что у них не были готовы стадионы.

И вот теперь нужно опять рассмотреть вопрос о 18 командах. Эти люди – злонамеренные придурки. Нет более идиотичной темы, чем вопрос о расширении лиги до 18 команд», – сказал Уткин.

  • По информации «РБ Спорт», клубы обсудят возможное расширение с сезона-2023/24.
  • Идею уже публично поддержали руководители «Краснодара», «Уфы» и «Арсенала».

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (3)
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Vitaga
1645186006
васе проплатили ... топить против
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алдан2014
1645189281
Как кто хочет... Один представитель фк Уфа
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Nerlinger
1645190004
которая есть то разогнать надо
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