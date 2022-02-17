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    Малафеев: «Зенит» играл смело, матч с «Бетисом» был зрелищным. Еще ничего не потеряно»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение петербургского клуба от «Бетиса» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    «Результатом расстроен, конечно — думал, что все-таки будет как минимум ничья. Тем более что по ходу матча были предпосылки, можно было вырвать ничейку при такой сложной игре. Но в целом «Зенит» сегодня играл смело, матч был зрелищным, интересным, держал в напряжении до последнего.

    Чего не хватило «Зениту»? Возможно, игрового тонуса, хотя команда местами смотрелась очень прилично, агрессивно. Да, начало матча было провалено — это и сыграло ключевую роль.

    Плюс были индивидуальные ошибки, которые невозможно игнорировать. Но в целом «Зенит» порадовал своей агрессивностью, создавал много моментов и забивал хорошие мячи.

    Что касается выездного матча, то еще ничего не потеряно, у «Зенита» есть шанс пройти дальше. С учетом того, что нет правила преимущества по забитым мячам на чужом поле, сделать это будет проще. Понятно, что будет непросто играть на выезде, но шанс есть. Причем большой.

    Будем верить, что у ребят получится», — сказал Малафеев.

    • «Зенит» в пятый раз подряд проиграл первый матч года в еврокубках.
    • Клуб из Петербурга пропустил 3 гола до перерыва впервые с августа 2018 года.
    • Ответный матч состоится 24 февраля в Испании.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6652

      nik55 33 минуты назад

      с этим тренером это только мечты

      0
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      Рейтинг: +354

      Правдоруб100 59 минут назад

      Вратарь нужен хороший (надёжный), чтобы сам себе не привозил... Но у нас блатных всегда проталкивают, то отец постарается пристроить, то брат, вот и играют абы какие игроки!!! А мы потом вопросы задаём!!!

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