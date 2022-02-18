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  • Семак: «У Ракицкого игра не получилась, Дзюба сыграл хорошо»

Семак: «У Ракицкого игра не получилась, Дзюба сыграл хорошо»

18 февраля 2022, 00:18
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы об игре отдельных футболистов в матче с «Бетисом» (2:3).

– Как оцените игру Кержакова? Не жалеете, что не выбрали Одоевского?

– Перед игрой я говорил, что бросать в такую игру Одоевского сложно, он практически не играл даже на уровне РПЛ. Для молодого парня это было очень сложно.

Кержаков последнюю игру сыграл достаточно хорошо, он опытный вратарь, поэтому решили сделать выбор в его пользу.

К сожалению, игра не получилась. Ошибка, которую могли исправить защитники, привела к третьему голу.

– С первых минут было видно, что Ракицкий заторможен. Были ли у вас сомнения в его готовности?

Вариантов почти не было. Игра не получилась у него. Посмотрим, связано ли это с пропуском первых сборов или в целом с состоянием.

Не только у него игра не получилась. И в обороне, и в атаке не хватало многих качеств, чтобы играть на своем уровне. Урывками – да.

Возможно, сказалось отсутствие игрового тонуса. В таких условиях все российские клубы, мы ничего не можем изменить. По игре мы могли рассчитывать на большее.

– Оцените игру Дзюбы.

– Думаю, хорошо. В первом тайме был гол, еще один момент. У нас есть игроки, которые могли поддержать интенсивность, движение – Алберто, Сергеев.

Поэтому заменили Дзюбу, чтобы освежить игру, но сегодня его игру оценю хорошо.

– Смена схемы в перерыве, новые изменения после выхода Алберто – это хаос, необходимость любого изменения или следование какому-то плану?

– План не выдерживали, поэтому и делали замены. «Бетис» заменил Хуанми на Тельо, который стал играть широко. Держать пятерых защитников в этой ситуации было не нужно, поэтому перестроились.

С выходом Вильяма Карвалью «Бетис» освежил центр – мы туда опять выдвинули игрока. Выходы Алберто и Сергеева планировались. Делали то, что требовалось по ходу игры на наш взгляд.

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Источник: Sports.ru
Лига Европы Зенит Бетис Семак Сергей
Комментарии (7)
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Ziklop
1645133258
ошибка оставить тренером Сергея еще на сезон, все сезоны в ЕК одна и та же трусливая тактика, автобус.
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житель СПб
1645135107
Семак - позор Питера. А Дзюба - нужен команде.
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Plyash
1645139251
Всё верно сказал Сёма - грамотный тренер,чего вам не так?
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nemolod
1645162898
С дырявой обороной даже если в команде появился бы Месси , о победах в еврокубках можно сразу забыть!
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