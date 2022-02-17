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    Семак – о поражении от «Бетиса»: «Могли надеяться на лучший результат»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

    • Петербуржцы дома проиграли со счетом 2:3.
    • Ответная встреча состоится через неделю в Севилье.

    «Плохо вошли в игру. Начали неважно, это касается обороны и атаки. Ошибки в обороне привели к трeм пропущенным мячам. Но ребята молодцы, переломили ход матча, забили хорошие мячи.

    Могли надеяться на лучший результат. К сожалению, игра в обороне помешала добиться победы. Мы играем дома, поэтому выпустили четыре защитника. Нам нужен был один игрок выше.

    Но в первом тайме действовали не так, как хотелось. Много ошибались. Чтобы не получить во втором тайме ещe три, сделали перестановки», – сказал Семак.

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    Дзюба: «Зенит» не имеет права играть боязливо на европейской арене»

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.02.2022 23:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1834

      DMитрий 9 минут назад

      Серёжа, надо лучше команды соперников разбирать! Данный состав уже позволяет играть не боязь за мошонку!

      0
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      Рейтинг: +15663

      Persona_non_Grata 37 минут назад

      Да надеться то можно на что угодно ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +58876

      portero 1 час назад

      Не с тобой тупорылым ссыклом...

      1
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      Рейтинг: +274

      TANNER 1 час назад

      Главное чемпионат России

      0
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