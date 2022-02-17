Семак – о поражении от «Бетиса»: «Могли надеяться на лучший результат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

Петербуржцы дома проиграли со счетом 2:3.

Ответная встреча состоится через неделю в Севилье.

«Плохо вошли в игру. Начали неважно, это касается обороны и атаки. Ошибки в обороне привели к трeм пропущенным мячам. Но ребята молодцы, переломили ход матча, забили хорошие мячи.

Могли надеяться на лучший результат. К сожалению, игра в обороне помешала добиться победы. Мы играем дома, поэтому выпустили четыре защитника. Нам нужен был один игрок выше.

Но в первом тайме действовали не так, как хотелось. Много ошибались. Чтобы не получить во втором тайме ещe три, сделали перестановки», – сказал Семак.

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