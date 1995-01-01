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    Семин: «Зенит» будет биться за весь российский футбол против «Бетиса»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Бетиса» в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Это будет шикарный матч двух сильных по уровню игры в футбол команд.

    «Зенит» – лидер нашего чемпионата. В матче против испанцев питерцы будут биться за весь российский футбол. В первом матче важно сделать качественный задел.

    Сможет ли «Зенит» сегодня победить? Сложно сказать. Я надеюсь, что наша российская команда покажет хороший футбол. Показать хороший футбол – значит победить. Желаю им удачи сегодня, буду за них болеть!» – сказал Семин.

    • «Зенит» примет «Бетис» сегодня в 20:45 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4928

      AtticusFinch 7 минут назад

      Семак опять чушь несёт...

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      Рейтинг: +473

      Suvorov51 1 час назад

      Да хоть болею противбомжатника в россии но должны сыграть

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      Рейтинг: +1948

      serglider 1 час назад

      Круто бьются! Еще и 10 минут не сыграли, а уже банку пропустили от испанцев...

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      Рейтинг: +855

      Юрэс 1 час назад

      Я ВАЩЕ ДТО ТОЖЕ ВЕРЮ , но футбалёрам думаю ПОХ.
      НИХ.....Я СМЕШНОГО.

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