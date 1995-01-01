Семин: «Зенит» будет биться за весь российский футбол против «Бетиса»

Семак опять чушь несёт...
Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Бетиса» в 1/16 финала Лиги Европы.
«Это будет шикарный матч двух сильных по уровню игры в футбол команд.
«Зенит» – лидер нашего чемпионата. В матче против испанцев питерцы будут биться за весь российский футбол. В первом матче важно сделать качественный задел.
Сможет ли «Зенит» сегодня победить? Сложно сказать. Я надеюсь, что наша российская команда покажет хороший футбол. Показать хороший футбол – значит победить. Желаю им удачи сегодня, буду за них болеть!» – сказал Семин.
- «Зенит» примет «Бетис» сегодня в 20:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Ответный матч пройдет через неделю в Испании.
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