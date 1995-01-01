Ришарлисон: «Не хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл ЛЧ. Их фанаты начнут нас троллить»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон назвал команду, победы которой не хотел бы в этой Лиге чемпионов.

«Если говорить об Англии, я бы предпочел, чтобы «Ливерпуль» не выиграл. Потому что, нравится это или нет, это наш соперник, и мы не хотим, чтобы ребята победили.

Потому что начнется всякий троллинг. Фанаты «Ливерпуля» заходят в социальные сети, чтобы посмеяться над нами. Так что, если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочел, чтобы «Ливерпуль» не выиграл, – сказал Ришарлисон.

«Ливерпуль» обыграл «Интер» (2:0) в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

Ответный матч состоится 8 марта.

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