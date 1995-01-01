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    Ришарлисон: «Не хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл ЛЧ. Их фанаты начнут нас троллить»

    Нападающий «Эвертона» Ришарлисон назвал команду, победы которой не хотел бы в этой Лиге чемпионов.

    «Если говорить об Англии, я бы предпочел, чтобы «Ливерпуль» не выиграл. Потому что, нравится это или нет, это наш соперник, и мы не хотим, чтобы ребята победили.

    Потому что начнется всякий троллинг. Фанаты «Ливерпуля» заходят в социальные сети, чтобы посмеяться над нами. Так что, если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочел, чтобы «Ливерпуль» не выиграл, – сказал Ришарлисон.

    Коулмен, Рондон, Ришарлисон – в старте «Эвертона»; Мане, Алькантара, Салах выйдут у «Ливерпуля»

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 18:04
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1125

      Стаz 1 час назад

      Должен гордится, что выступает в столь сильном чемпионате в одном городе с легендами

      0
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      Рейтинг: +10

      waizz 1 час назад

      Пpогнозы футбольныx матчей pro100bets.ru

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      Рейтинг: +465

      Suvorov51 1 час назад

      Ливер сейчас хорош. надо чтобы он обязательно выиграл. этот клуб завлуживает лигу чемпионов. хотя Сити тоже не подарок.ну еще и баварцы

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      Рейтинг: +14055

      житель СПб > Suvorov51 1 час назад

      Вы точно смотрели последние матчи?! ПСЖ-Реал, МСити- Спортинг, Ливер-Интер?! Если бы смотрели, то знали бы, что по игре из этих 6 команд Ливер был на 5 месте - переиграв только Спортинг. Клопп, конечно, гений - но Ливер сейчас не тот...

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      Рейтинг: +465

      Suvorov51 > житель СПб 22 минуты назад

      Да я в деревне живу. у нас электричество отключают после 20 часов. так что я футболы не смотрю. по радиву слухаю

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      Рейтинг: +1943

      serglider > житель СПб 8 минут назад

      Ливеру сейчас и не надо выходить на пик формы, так как до финала ЛЧ еще далеко, а в АПЛ и английском кубке, нужно сыграть еще много важных матчей. Клоппу необходимо варьировать состав, при этом не проигрывать и избегать травм ведущих игроков, как раз в концовке сезона АПЛ и естественно в финале ЛЧ как раз должно все сойтись форма игроков, боеспособный состав без травм, ну и удачи не помешает, куды же без нее)))

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      Рейтинг: +58773

      portero 1 час назад

      Пусть выиграют, лучше Ливер чем ПСЖ....

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      Рейтинг: +14055

      житель СПб > portero 1 час назад

      Судя по игре обоих клубов - Ливер существенно ниже в классе, и победы не заслуживает.

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