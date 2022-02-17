Хави: «Барселона» не фаворит в матче с «Наполи»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от первой игры 1/16 финала Лиги Европы против «Наполи».

«Мы не фавориты в этом матче. Мы всего лишь претенденты на выход в 1/8 финала. У нас сильный и непростой соперник.

«Наполи» играет компактно. У них очень опытный тренер. Они хорошо играют с мячом, здорово применяют высокий прессинг. Они попытаются доставить нам проблемы.

Они хотят мяч. Помимо этого, «Наполи» хорошо отходит назад и грамотно обороняется у своих ворот. К тому же у них топовые игроки.

Это хорошая возможность для нас. Основная задача клуба – пробиться в Лигу чемпионов. Мы можем сделать это через чемпионат или выиграв Лигу Европы.

Это еврокубковый турнир, и нам нужны наши болельщики. Ждем хорошую атмосферу. Нам не слишком повезло с жеребьевкой, но наша цель пройти как можно дальше», – сказал Хави.