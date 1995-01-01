Хави: «Барселона» не фаворит в матче с «Наполи»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от первой игры 1/16 финала Лиги Европы против «Наполи».
«Мы не фавориты в этом матче. Мы всего лишь претенденты на выход в 1/8 финала. У нас сильный и непростой соперник.
«Наполи» играет компактно. У них очень опытный тренер. Они хорошо играют с мячом, здорово применяют высокий прессинг. Они попытаются доставить нам проблемы.
Они хотят мяч. Помимо этого, «Наполи» хорошо отходит назад и грамотно обороняется у своих ворот. К тому же у них топовые игроки.
Это хорошая возможность для нас. Основная задача клуба – пробиться в Лигу чемпионов. Мы можем сделать это через чемпионат или выиграв Лигу Европы.
Это еврокубковый турнир, и нам нужны наши болельщики. Ждем хорошую атмосферу. Нам не слишком повезло с жеребьевкой, но наша цель пройти как можно дальше», – сказал Хави.
- «Барса» примет «Наполи» сегодня на «Камп Ноу».
- Начало матча – в 20:45 мск.
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