Сергеев – о «Локо»: «Не было таких разговоров. Конкретное предложение было только от «Зенита»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев сообщил, что не получал предложений от «Локомотива».
– Конкретное предложение было только от «Зенита»?
– Зимой – да.
– А как же «Локомотив»? Он вроде тебя тоже хотел купить.
– Не было таких разговоров. С представителями обсуждал только «Зенит», а про другие я даже не слышал.
– Долго думал над предложением?
– Приехал домой в отпуск, поехал на дачу – и там мне позвонил агент. Рассказал о предложении «Зенита».
Я понимал, что шанс попасть в такой клуб выпадает не каждый день. Посоветовался с родителями, они меня поддержали. Я перезвонил и сказал, что готов перейти.
- Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов».
- Он забил 6 голов в 18 матчах РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»