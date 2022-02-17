Сергеев – о «Локо»: «Не было таких разговоров. Конкретное предложение было только от «Зенита»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев сообщил, что не получал предложений от «Локомотива».

– Конкретное предложение было только от «Зенита»?

– Зимой – да.

– А как же «Локомотив»? Он вроде тебя тоже хотел купить.

– Не было таких разговоров. С представителями обсуждал только «Зенит», а про другие я даже не слышал.

– Долго думал над предложением?

– Приехал домой в отпуск, поехал на дачу – и там мне позвонил агент. Рассказал о предложении «Зенита».

Я понимал, что шанс попасть в такой клуб выпадает не каждый день. Посоветовался с родителями, они меня поддержали. Я перезвонил и сказал, что готов перейти.