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    Сергеев – о «Локо»: «Не было таких разговоров. Конкретное предложение было только от «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев сообщил, что не получал предложений от «Локомотива».

    – Конкретное предложение было только от «Зенита»?

    – Зимой – да.

    – А как же «Локомотив»? Он вроде тебя тоже хотел купить.

    – Не было таких разговоров. С представителями обсуждал только «Зенит», а про другие я даже не слышал.

    – Долго думал над предложением?

    – Приехал домой в отпуск, поехал на дачу – и там мне позвонил агент. Рассказал о предложении «Зенита».

    Я понимал, что шанс попасть в такой клуб выпадает не каждый день. Посоветовался с родителями, они меня поддержали. Я перезвонил и сказал, что готов перейти.

    • Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов».
    • Он забил 6 голов в 18 матчах РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15572

      paracetamol 2 часа назад

      Перешел, теперь отрабатывать надо, иначе Сочи или Оренбург!

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      Рейтинг: +791

      Дубина 2 часа назад

      Да мы поняли,успокойся!!
      Будешь потом жалеть еще,лавочка обеспеченна потом филиал сочи))))

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