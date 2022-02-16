Семак: «Думаю, новички «Зенита» дебютируют в матче с «Бетисом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новичках клуба из Петербурга перед первым стыковым матчем Лиги Европы с «Бетисом».

– Считаю, что наши новички стали хорошим усилением для команды. В связи с тем, почти никто из них не отработал два сбора, конечно, есть сложности. У каждого футболиста своя история. Смена чемпионата, клуба, у кого-то — смена страны.

Есть сложности в адаптации к тренировочному процессу, налаживании взаимодействий, и у нас не так много времени. По ходу матчей будем смотреть, адаптировать новичков. Думаю, полезны будут все.

— Дебютируют ли они завтра?

— Думаю, да. Вопрос в объеме. Может быть, предоставим им разное количество времени на поле. За исключением Алипа других новичков мы сможем увидеть.