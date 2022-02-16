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    Семак: «Думаю, новички «Зенита» дебютируют в матче с «Бетисом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новичках клуба из Петербурга перед первым стыковым матчем Лиги Европы с «Бетисом».

    – Считаю, что наши новички стали хорошим усилением для команды. В связи с тем, почти никто из них не отработал два сбора, конечно, есть сложности. У каждого футболиста своя история. Смена чемпионата, клуба, у кого-то — смена страны.

    Есть сложности в адаптации к тренировочному процессу, налаживании взаимодействий, и у нас не так много времени. По ходу матчей будем смотреть, адаптировать новичков. Думаю, полезны будут все.

    — Дебютируют ли они завтра?

    — Думаю, да. Вопрос в объеме. Может быть, предоставим им разное количество времени на поле. За исключением Алипа других новичков мы сможем увидеть.

    • Первый матч «Зенит»«Бетис» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.
    • Ответная игра – 24 февраля в Севилье.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +58613

      portero 3 минуты назад

      Сережа только не в добавленное время замены делай, это уже поздно....

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