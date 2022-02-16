Кузяев: «Можно сказать, что «Зениту» не повезло со жребием в Лиге Европы»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев дал комментарий перед стыковым матчем Лиги Европы с «Бетисом».

– Вы два месяца не проводили официальных матчей, «Бетис» играет по два раза в неделю. На ваш взгляд, как эта разница может сказаться на матчах с «Бетисом»?

– Сложный вопрос, учитывая, что у нас нет игрового ритма, два месяца мы не участвовали в официальных играх. «Бетис», насколько я знаю, 14 футболистами играет по два матча в неделю. Я не могу сказать, плюс для нас это или для них.

– Как прошли сборы?

– Продуктивно. Конечно, мы не на пике формы, так как два месяца не участвовали в официальных играх. Но мы в хорошей физический форме. Я надеюсь нам удастся выиграть. Мы будем играть на победу.

– «Зениту» могли попасться «Рейнджерс», «Брага», «Олимпиакос», «Динамо» Загреб. Можно ли сказать, что «Зениту» не повезло со жребием?

– В какой-то степени можно так сказать. «Бетис» очень хорош, удачно играет в чемпионате. Финал лиги Европы будет в Севилье, это будет мотивировать соперника. Но мы верим в свои силы и готовы оказать сопротивление.