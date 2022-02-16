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  • Кузяев: «Можно сказать, что «Зениту» не повезло со жребием в Лиге Европы»

Кузяев: «Можно сказать, что «Зениту» не повезло со жребием в Лиге Европы»

16 февраля 2022, 12:28
9

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев дал комментарий перед стыковым матчем Лиги Европы с «Бетисом».

– Вы два месяца не проводили официальных матчей, «Бетис» играет по два раза в неделю. На ваш взгляд, как эта разница может сказаться на матчах с «Бетисом»?

– Сложный вопрос, учитывая, что у нас нет игрового ритма, два месяца мы не участвовали в официальных играх. «Бетис», насколько я знаю, 14 футболистами играет по два матча в неделю. Я не могу сказать, плюс для нас это или для них.

– Как прошли сборы?

– Продуктивно. Конечно, мы не на пике формы, так как два месяца не участвовали в официальных играх. Но мы в хорошей физический форме. Я надеюсь нам удастся выиграть. Мы будем играть на победу.

– «Зениту» могли попасться «Рейнджерс», «Брага», «Олимпиакос», «Динамо» Загреб. Можно ли сказать, что «Зениту» не повезло со жребием?

– В какой-то степени можно так сказать. «Бетис» очень хорош, удачно играет в чемпионате. Финал лиги Европы будет в Севилье, это будет мотивировать соперника. Но мы верим в свои силы и готовы оказать сопротивление.

  • Первый матч «Зенит»«Бетис» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.
  • Ответная игра – 24 февраля в Севилье.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Бетис Кузяев Далер
Комментарии (9)
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acor94
1645004763
Если бы вы в товарищеских играх выкладывались бы как в официальных, то тогда были бы готовы! А то нашли отмазку, мы х у и гоняли в товарняках а бетис видете ли играл настоящие матчи.
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ALEX ML
1645005607
Зато Бетису повезло
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polt
1645007318
Малодушные настроения, однако...
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Азбука
1645010675
Повезло-не повезло____узнаем апосля.
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житель СПб
1645016346
А Спартаку не повезло с Наполи. Но они сделали так, что не повезло Наполи со Спартаком! Ну так и вы сделайте так, чтобы Бетис потом говорил, что им не повезло со жребием! В Бетисе нет Роналду, нет Месси, нет Неймара, нет Килиана - все остальное зависит от воли к победе!
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житель СПб
1645016415
Нет ничего хуже, чем когда спортсмен сдается накануне соревнования! Гнать надо таких спортсменов.
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portero
1645019903
Выигрывать можно у всех, это не ЛЧ....
Ответить
ААМ
1645020291
Завтра всё станет ясным.
Ответить
paracetamol
1645088633
Кузя, не мандражируй или Серега тебя не поставит, бздуна!
Ответить
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