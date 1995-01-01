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    Кузяев: «Можно сказать, что «Зениту» не повезло со жребием в Лиге Европы»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев дал комментарий перед стыковым матчем Лиги Европы с «Бетисом».

    – Вы два месяца не проводили официальных матчей, «Бетис» играет по два раза в неделю. На ваш взгляд, как эта разница может сказаться на матчах с «Бетисом»?

    – Сложный вопрос, учитывая, что у нас нет игрового ритма, два месяца мы не участвовали в официальных играх. «Бетис», насколько я знаю, 14 футболистами играет по два матча в неделю. Я не могу сказать, плюс для нас это или для них.

    – Как прошли сборы?

    – Продуктивно. Конечно, мы не на пике формы, так как два месяца не участвовали в официальных играх. Но мы в хорошей физический форме. Я надеюсь нам удастся выиграть. Мы будем играть на победу.

    – «Зениту» могли попасться «Рейнджерс», «Брага», «Олимпиакос», «Динамо» Загреб. Можно ли сказать, что «Зениту» не повезло со жребием?

    – В какой-то степени можно так сказать. «Бетис» очень хорош, удачно играет в чемпионате. Финал лиги Европы будет в Севилье, это будет мотивировать соперника. Но мы верим в свои силы и готовы оказать сопротивление.

    • Первый матч «Зенит»«Бетис» пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.
    • Ответная игра – 24 февраля в Севилье.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +160

      Азбука 13 минут назад

      Повезло-не повезло____узнаем апосля.

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      Рейтинг: +4846

      polt 1 час назад

      Малодушные настроения, однако...

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      Рейтинг: +2299

      ALEX ML 1 час назад

      Зато Бетису повезло

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      Рейтинг: +2317

      acor94 1 час назад

      Если бы вы в товарищеских играх выкладывались бы как в официальных, то тогда были бы готовы! А то нашли отмазку, мы х у и гоняли в товарняках а бетис видете ли играл настоящие матчи.

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