Шомуродов: «В России все работает семь дней подряд. В Италии в выходные все отдыхают, люди по-другому мыслят»

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов рассказал о сложностях при переезде из России в Италию.
– Вы хорошо показали себя в «Ростове», и на вас обратила внимание «Дженоа». Каково было переезжать в очередную страну?
– Предпоследний год в «Ростове» я провел очень хорошо. Затем полгода играл плохо. На то имелись свои причины. Но у меня все равно было желание играть в Европе.
Пришлось нелегко. Когда не забиваешь, трудно попасть в Европу. Но «Дженоа» в меня поверила, спасибо клубу за это! Они купили меня у «Ростова». Я согласился на переход, потому что это был первый шаг к мечте – заиграть в Европе. Мне было важно начать не в топ-клубе, а там, где я мог бы попасть в состав.
Первый год пришлось тяжело. В России и Узбекистане менталитет похожий, а в Европе он совсем другой. Поэтому первые два-три месяца было непросто, но потом начал привыкать. Сейчас уже хорошо понимаю, как люди здесь думают.
– Можете рассказать, чем отличается культура? Что нового было здесь для вас?
– В России и Узбекистане все работает семь дней подряд. Здесь в субботу и воскресенье ничего не работает, все отдыхают. Совсем другая культура, другой язык. Люди совсем по-другому мыслят.
- Летом 2021 года «Рома» купила форварда за 17,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне Шомуродов забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 28 матчах.