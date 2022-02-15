Шомуродов: «В России все работает семь дней подряд. В Италии в выходные все отдыхают, люди по-другому мыслят»

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов рассказал о сложностях при переезде из России в Италию.

– Вы хорошо показали себя в «Ростове», и на вас обратила внимание «Дженоа». Каково было переезжать в очередную страну?

– Предпоследний год в «Ростове» я провел очень хорошо. Затем полгода играл плохо. На то имелись свои причины. Но у меня все равно было желание играть в Европе.

Пришлось нелегко. Когда не забиваешь, трудно попасть в Европу. Но «Дженоа» в меня поверила, спасибо клубу за это! Они купили меня у «Ростова». Я согласился на переход, потому что это был первый шаг к мечте – заиграть в Европе. Мне было важно начать не в топ-клубе, а там, где я мог бы попасть в состав.

Первый год пришлось тяжело. В России и Узбекистане менталитет похожий, а в Европе он совсем другой. Поэтому первые два-три месяца было непросто, но потом начал привыкать. Сейчас уже хорошо понимаю, как люди здесь думают.

– Можете рассказать, чем отличается культура? Что нового было здесь для вас?

– В России и Узбекистане все работает семь дней подряд. Здесь в субботу и воскресенье ничего не работает, все отдыхают. Совсем другая культура, другой язык. Люди совсем по-другому мыслят.