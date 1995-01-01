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    Винисиус – о стиле игры: «Я не боюсь допускать ошибки. Играю с удовольствием»

    Нападающий «Реала» Винисиус рассказал о своем стиле игры.

    «Мой стиль диктуется моим характером. Я не боюсь допускать ошибки, и, если что-то не получается, продолжаю пытаться. Я играю с удовольствием.

    Полагаю, я добился большого прогресса, но могу гораздо больше, потому что я по-прежнему молод и учусь у великих футболистов, которые здесь играют.

    Я очень счастлив, ведь все здесь по максимуму стараются мне помочь, чтобы я прибавлял как можно быстрее и приносил команде пользу», – сказал Винисиус.

    • 21-летний бразилец забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 22 матчах сезона Примеры.
    • Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.

    Винисиус – о Бензема: «Великий игрок. Видел таких только в видеоиграх»

    Альбиоль – о желтой карточке в игре с «Реалом»: «Если бы я правда ударил Винисиуса, он истекал бы кровью»

    Винисиус и Родриго играют за «Реал» на следующий день после участия в матче сборной Бразилии

    Источник: сайт УЕФА

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