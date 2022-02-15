Винисиус – о стиле игры: «Я не боюсь допускать ошибки. Играю с удовольствием»

Нападающий «Реала» Винисиус рассказал о своем стиле игры.

«Мой стиль диктуется моим характером. Я не боюсь допускать ошибки, и, если что-то не получается, продолжаю пытаться. Я играю с удовольствием.

Полагаю, я добился большого прогресса, но могу гораздо больше, потому что я по-прежнему молод и учусь у великих футболистов, которые здесь играют.

Я очень счастлив, ведь все здесь по максимуму стараются мне помочь, чтобы я прибавлял как можно быстрее и приносил команде пользу», – сказал Винисиус.