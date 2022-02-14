«Зенит» предложил Сутормину новый контракт. Он останется или перейдет в «Динамо» летом

Будущее полузащитника Алексея Сутормина в «Зените» остается неопределенным.
По информации «РБ Спорт», клуб из Петербурга предложил новый контракт 28-летнему россиянину. Действующее соглашении истекает по окончании сезона.
Сутормин уже сейчас имеет право вести переговоры и подписать контракт с другим клубом. У футболиста есть вариант с переходом в «Динамо» летом на правах свободного агента.
- В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 1 ассист в 20 матчах.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- «Динамо» идет 2-м и отстает на 2 очка.
Источник: «РБ Спорт»