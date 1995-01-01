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    «Зенит» предложил Сутормину новый контракт. Он останется или перейдет в «Динамо» летом

    Будущее полузащитника Алексея Сутормина в «Зените» остается неопределенным.

    По информации «РБ Спорт», клуб из Петербурга предложил новый контракт 28-летнему россиянину. Действующее соглашении истекает по окончании сезона.

    Сутормин уже сейчас имеет право вести переговоры и подписать контракт с другим клубом. У футболиста есть вариант с переходом в «Динамо» летом на правах свободного агента.

    • В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 1 ассист в 20 матчах.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Динамо» идет 2-м и отстает на 2 очка.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +68752

      insider_retro 22 минуты назад

      Сутор 50 Cent может вести переговоры, но не хочет :))
      Разве, что при снижении условий в Зените, Динамо предложит замануху :))

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      Рейтинг: +719

      Дубина 41 минуту назад

      Вляпался в дер-о теперь и не знает что делать)))

      0
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