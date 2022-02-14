«Зенит» предложил Сутормину новый контракт. Он останется или перейдет в «Динамо» летом

Будущее полузащитника Алексея Сутормина в «Зените» остается неопределенным.

По информации «РБ Спорт», клуб из Петербурга предложил новый контракт 28-летнему россиянину. Действующее соглашении истекает по окончании сезона.

Сутормин уже сейчас имеет право вести переговоры и подписать контракт с другим клубом. У футболиста есть вариант с переходом в «Динамо» летом на правах свободного агента.

В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 1 ассист в 20 матчах.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

«Динамо» идет 2-м и отстает на 2 очка.

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