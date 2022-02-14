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  • «Зенит» предложил Сутормину новый контракт. Он останется или перейдет в «Динамо» летом

«Зенит» предложил Сутормину новый контракт. Он останется или перейдет в «Динамо» летом

14 февраля 2022, 17:42
12

Будущее полузащитника Алексея Сутормина в «Зените» остается неопределенным.

По информации «РБ Спорт», клуб из Петербурга предложил новый контракт 28-летнему россиянину. Действующее соглашении истекает по окончании сезона.

Сутормин уже сейчас имеет право вести переговоры и подписать контракт с другим клубом. У футболиста есть вариант с переходом в «Динамо» летом на правах свободного агента.

  • В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 1 ассист в 20 матчах.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • «Динамо» идет 2-м и отстает на 2 очка.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Сутормин Алексей
Комментарии (12)
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insider_retro
1644851735
Сутор 50 Cent может вести переговоры, но не хочет :)) Разве, что при снижении условий в Зените, Динамо предложит замануху :))
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Demgel
1644856075
Это ФК Газпрому пинок под зад,если уйдет в Динамо.И все за тот позорнейший трансфер что учудили газовики,российский футбол порой просто вонючий цирк.
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55together
1644856916
шустряк агент - летом все это пел, сейчас опять - Зенит -Динамо - Динамо -Зенит! Не знаю как сутормин,но агент бабла срубит на раз-два, думаю у миллера
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portero
1644857351
Динамо бонус ему может предложить подписной...
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zigbert
1644858278
Если бы Сутормина все устраивало в Зените, давно бы продлил контракт.
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САДЫЧОК
1644858461
Как защитник-он силён !
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1-3-5-2
1644860499
вот уж в Динамо он точно не нужен
Ответить
житель СПб
1644868417
Уйти из своего клуба к прямому конкуренту - очень некрасивое решение...
Ответить
paracetamol
1644875347
Лёху надо продлять!
Ответить
Hektor 84
1644926453
Леха полтинник сгниет в бомжарне
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