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    Вратарь лондонского «Арсенала» Федорущенко будет выступать за Колумбию. Он был в юношеской сборной России («СЭ»)

    Вратарь лондонского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко решил выступать за сборную Колумбии.

    По информации «СЭ», 16-летний вратарь, имеющий российское и колумбийское гражданства, в начале февраля получил вызов в юношескую сборную России, но не сыграл за нее ни одного матча.

    Из-за неопределенной позиции российских тренеров Федорущенко принял приглашение Колумбийской федерации футбола и в конце февраля полетит на сбор юниорской команды, за которую выступают 20-летние футболисты.

    Эта сборная готовится к чемпионату Южной Америки, в мае она сыграет на международном турнире во Франции.

    • Федорущенко имеет право выступать за сборные России, Англии и Колумбии.
    • В ноябре 2021 года его привлекли к тренировкам с главной командой «Арсенала».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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