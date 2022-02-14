Вратарь лондонского «Арсенала» Федорущенко будет выступать за Колумбию. Он был в юношеской сборной России («СЭ»)

Вратарь лондонского «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко решил выступать за сборную Колумбии.
По информации «СЭ», 16-летний вратарь, имеющий российское и колумбийское гражданства, в начале февраля получил вызов в юношескую сборную России, но не сыграл за нее ни одного матча.
Из-за неопределенной позиции российских тренеров Федорущенко принял приглашение Колумбийской федерации футбола и в конце февраля полетит на сбор юниорской команды, за которую выступают 20-летние футболисты.
Эта сборная готовится к чемпионату Южной Америки, в мае она сыграет на международном турнире во Франции.
- Федорущенко имеет право выступать за сборные России, Англии и Колумбии.
- В ноябре 2021 года его привлекли к тренировкам с главной командой «Арсенала».
Источник: «Спорт-Экспресс»