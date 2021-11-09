«СЭ»: 16-летний русский вратарь Федорущенко будет тренироваться с основой лондонского «Арсенала»

Русский вратарь юношеской команды «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко приступит к тренировкам с основой лондонского клуба.
По информации «СЭ», сегодня 16-летний голкипер проведет первую тренировку с основой «Арсенала» под руководством тренера вратарей Иньяки Каньи.
- Федорущенко впервые привлекли к тренировкам с молодежкой «Арсенала» в 15 лет.
- Он имеет право выступать за сборные России, Англии и Колумбии.
- Голкипер играл в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии и прошел два сбора с английской юношеской командой.
- Он еще не получал вызов от сборной России.
Источник: «Спорт-Экспресс»