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    «СЭ»: 16-летний русский вратарь Федорущенко будет тренироваться с основой лондонского «Арсенала»

    Русский вратарь юношеской команды «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко приступит к тренировкам с основой лондонского клуба.

    По информации «СЭ», сегодня 16-летний голкипер проведет первую тренировку с основой «Арсенала» под руководством тренера вратарей Иньяки Каньи.

    • Федорущенко впервые привлекли к тренировкам с молодежкой «Арсенала» в 15 лет.
    • Он имеет право выступать за сборные России, Англии и Колумбии.
    • Голкипер играл в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии и прошел два сбора с английской юношеской командой.
    • Он еще не получал вызов от сборной России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8326

      Alekxei Z. 17 минут назад

      Основа разъехалась по сборным , вот и подтянули для двухсторонки.
      Играл за Колумбию , был на сборах с Англией , а от России только имя наверно. СЭ от ущербности готов любого в соотечественники записать. Стыдоба.

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      Рейтинг: +668

      GammiD 23 минуты назад

      Чет фамилия у него не русская))

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