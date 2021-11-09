«СЭ»: 16-летний русский вратарь Федорущенко будет тренироваться с основой лондонского «Арсенала»

Русский вратарь юношеской команды «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко приступит к тренировкам с основой лондонского клуба.

По информации «СЭ», сегодня 16-летний голкипер проведет первую тренировку с основой «Арсенала» под руководством тренера вратарей Иньяки Каньи.