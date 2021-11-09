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  • «СЭ»: 16-летний русский вратарь Федорущенко будет тренироваться с основой лондонского «Арсенала»

«СЭ»: 16-летний русский вратарь Федорущенко будет тренироваться с основой лондонского «Арсенала»

9 ноября 2021, 07:53
13

Русский вратарь юношеской команды «Арсенала» Алексей Рохас Федорущенко приступит к тренировкам с основой лондонского клуба.

По информации «СЭ», сегодня 16-летний голкипер проведет первую тренировку с основой «Арсенала» под руководством тренера вратарей Иньяки Каньи.

  • Федорущенко впервые привлекли к тренировкам с молодежкой «Арсенала» в 15 лет.
  • Он имеет право выступать за сборные России, Англии и Колумбии.
  • Голкипер играл в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии и прошел два сбора с английской юношеской командой.
  • Он еще не получал вызов от сборной России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (13)
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GammiD
1636436444
Чет фамилия у него не русская))
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Блямба
1636437953
Челябинские бабушка и дедушка настолько суровы, что заставят внука играть за Россию.
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MaxRnD
1636439153
Ну хоть не Педро или Хуан, и то уже дело ....
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jek718875
1636439401
Таких вратарей как этот СУХОДРИЩЕНКО,в РПЛ пачками
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Solist345345
1636439552
Срочно в сборную
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серега кашин
1636440026
судя по нему он и русским то никогда не был, таких как он россиян по миру сотни
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Fusballer
1636441977
Простой русский паренёк Рохас Федорущенко.
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talgatnurzhanov2006
1636450009
Карпину на заметку, ему вроде вратарей не хватает в сборной.
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Томик
1636450654
Прикольно, с такой фамилией и за Россию, Англию и Колумбию. А за центр цивилизации почему-то не может.
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Hektor 84
1636460614
Еще не факт что станет выдающимся футболистом. Был такой в Милане подающий надежды Александр Меркель мог и за Россию играть и за Германию. В итоге оказался в сборной Казахстана)
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