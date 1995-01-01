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    Уткин – о словах Медведева: «Еще никому не удавалось выступить в поддержку Fan ID, но при этом расхреначить его на корню»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал высказывание гендиректора «Зенита» Александра Медведева о введении Fan ID в РПЛ.

    «Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев – человек все-таки очень мудрый и тонкий. Еще никому не удавалось выступить как бы в поддержку, в обоснование Fan ID, но при этом по факту расхреначить его на корню. Вот цитата:

    «Обвинения в попытках дополнительного контроля [через Фан ID] вряд ли обоснованны. Приобретая мобильный телефон, вы предоставляете достаточно данных, чтобы не требовались дополнительные сведения для контроля».

    Именно об этом и идет ведь речь! Fan ID не нужен, потому что и имеющегося контроля более чем достаточно! Вот уж сказал, так сказал.

    Спасибо, господин Медведев. Вот и первый клубный босс встал на сторону болельщиков. Напрямую он не мог, но по факту – он с нами!» – написал Уткин в телеграме.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
    • Ее введение одобрила Госдума.

    Гендиректор «Зенита» Медведев – о переговорах по Лантратову: «Информация не соответствует действительности»

    Медведев – о Fan ID: «Обвинения в дополнительном контроле вряд ли обоснованны»

    Медведев: «Зенит» больше никого не купит зимой»

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +402

      Demgel 49 минут назад

      Вот от кого не ожидали,так от боссов Зенита,но про контроль это открытая цитата и многие ее использовали,не только Медвежатник Газпрома.

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