Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин – о словах Медведева: «Еще никому не удавалось выступить в поддержку Fan ID, но при этом расхреначить его на корню»

Уткин – о словах Медведева: «Еще никому не удавалось выступить в поддержку Fan ID, но при этом расхреначить его на корню»

14 февраля 2022, 14:37
1

Журналист Василий Уткин прокомментировал высказывание гендиректора «Зенита» Александра Медведева о введении Fan ID в РПЛ.

«Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев – человек все-таки очень мудрый и тонкий. Еще никому не удавалось выступить как бы в поддержку, в обоснование Fan ID, но при этом по факту расхреначить его на корню. Вот цитата:

«Обвинения в попытках дополнительного контроля [через Фан ID] вряд ли обоснованны. Приобретая мобильный телефон, вы предоставляете достаточно данных, чтобы не требовались дополнительные сведения для контроля».

Именно об этом и идет ведь речь! Fan ID не нужен, потому что и имеющегося контроля более чем достаточно! Вот уж сказал, так сказал.

Спасибо, господин Медведев. Вот и первый клубный босс встал на сторону болельщиков. Напрямую он не мог, но по факту – он с нами!» – написал Уткин в телеграме.

  • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
  • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
  • Ее введение одобрила Госдума.

Еще по теме:
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года 4
Медведев пословицей отреагировал на требование «Спартака» о переигровке 21
В «Зените» подвели итоги выступления Сантоса и Энрике за сборную Бразилии на ЧМ-2026 2
Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Уткин Василий Медведев Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Demgel
1644840664
Вот от кого не ожидали,так от боссов Зенита,но про контроль это открытая цитата и многие ее использовали,не только Медвежатник Газпрома.
Ответить
Главные новости
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
08:59
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
2
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
7
Все новости
Все новости
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
13
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
7
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
6
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
21
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
29
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
7
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
36
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
26
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+