Уткин – о словах Медведева: «Еще никому не удавалось выступить в поддержку Fan ID, но при этом расхреначить его на корню»

Журналист Василий Уткин прокомментировал высказывание гендиректора «Зенита» Александра Медведева о введении Fan ID в РПЛ.
«Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев – человек все-таки очень мудрый и тонкий. Еще никому не удавалось выступить как бы в поддержку, в обоснование Fan ID, но при этом по факту расхреначить его на корню. Вот цитата:
«Обвинения в попытках дополнительного контроля [через Фан ID] вряд ли обоснованны. Приобретая мобильный телефон, вы предоставляете достаточно данных, чтобы не требовались дополнительные сведения для контроля».
Именно об этом и идет ведь речь! Fan ID не нужен, потому что и имеющегося контроля более чем достаточно! Вот уж сказал, так сказал.
Спасибо, господин Медведев. Вот и первый клубный босс встал на сторону болельщиков. Напрямую он не мог, но по факту – он с нами!» – написал Уткин в телеграме.
- Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА и других команд.
- Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.
- Ее введение одобрила Госдума.