«Челси» – о фото Абрамовича с кубком клубного ЧМ: «Идеальная картина»

фу, какая гадость
Владелец «Челси» Роман Абрамович сфотографировался с трофеем клубного чемпионата мира. В финале его команда в дополнительное время переиграла «Палмейрас» (2:1).
«Идеальная картина», – подписала фото пресс-служба лондонцев.
- «Челси» впервые взял клубный ЧМ.
- У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).
- Абрамович владеет клубом с 2003 года.
Picture perfect. pic.twitter.com/UUG68eob8N– Chelsea FC (@ChelseaFC) February 12, 2022
Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей
Терри сравнил празднование «Челси» победы на клубном ЧМ с танцами африканских детей
Канте – Хадсону-Одои после победы на клубном ЧМ: «Я выиграл все благодаря тебе!»