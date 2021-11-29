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    «Челси» – о фото Абрамовича с кубком клубного ЧМ: «Идеальная картина»

    Владелец «Челси» Роман Абрамович сфотографировался с трофеем клубного чемпионата мира. В финале его команда в дополнительное время переиграла «Палмейрас» (2:1).

    «Идеальная картина», – подписала фото пресс-служба лондонцев.

    • «Челси» впервые взял клубный ЧМ.
    • У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).
    • Абрамович владеет клубом с 2003 года.

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    Источник: твиттер «Челси»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +109

      Zlatan2718 13 минут назад

      фу, какая гадость

      0
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      Рейтинг: +10921

      playsh > Zlatan2718 4 минуты назад

      Позволю себе спросить,гадость на снимке для Вас где,слева или справа?

      0
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      Рейтинг: +10921

      playsh 56 минут назад

      Еврейско-советско-португало-английская рожа,ничего не перепутал?Даже не знаю,имею ли я право,как Российский гражданин,гордиться этим достижением нашего "соотечественника"?Или могу только поздравить его от всей моей широкой души,но уже как иноземца? Удачи тебе,Рома - от всей Чукотки.

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      Рейтинг: +12839

      NewLife > playsh 4 минуты назад

      Про израильское гражданство забыл)

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      Рейтинг: +48774

      MaxRnD 1 час назад

      Рома, драпай оттуда вместе с бабками, ибо если на Украине какая-нить #ерня заварится, то английские общечеловеки быстро низведут всё твоё, честно украденное у народа, состояние к уровню 1989 года

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      Рейтинг: +10921

      playsh > MaxRnD 9 минут назад

      За "честно" украденное Ельцину большое thank you.

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      Рейтинг: +22581

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Российские деньги, вложенные в английский Челси, принесли победу над бразильским Палмейрасом и три часа удовольствия обитателям Лондона. Б****!!!

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