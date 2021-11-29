«Челси» – о фото Абрамовича с кубком клубного ЧМ: «Идеальная картина»

Владелец «Челси» Роман Абрамович сфотографировался с трофеем клубного чемпионата мира. В финале его команда в дополнительное время переиграла «Палмейрас» (2:1).

«Идеальная картина», – подписала фото пресс-служба лондонцев.

«Челси» впервые взял клубный ЧМ.

У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).

Абрамович владеет клубом с 2003 года.

Зарегистрируйся и получи бонус до 15 000 рублей

Терри сравнил празднование «Челси» победы на клубном ЧМ с танцами африканских детей

Канте – Хадсону-Одои после победы на клубном ЧМ: «Я выиграл все благодаря тебе!»

Ковачич стал трехкратным победителем клубного ЧМ