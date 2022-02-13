«Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»: у команды Лажи лучшая выездная оборона в сезоне АПЛ

В 17:00 по Москве начнется матч 25-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном». У команды Бруну Лажи лучшая выездная оборона в сезоне турнира – всего восемь пропущенных голов (столько же у «Манчестер Сити» и «Челси»).

Если «Вулверхэмптон» победит, то впервые в истории одержит в АПЛ четыре выездных победы подряд.