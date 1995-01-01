«Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»: у команды Лажи лучшая выездная оборона в сезоне АПЛ

В 17:00 по Москве начнется матч 25-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном». У команды Бруну Лажи лучшая выездная оборона в сезоне турнира – всего восемь пропущенных голов (столько же у «Манчестер Сити» и «Челси»).

Если «Вулверхэмптон» победит, то впервые в истории одержит в АПЛ четыре выездных победы подряд.

«Вулверхэмптон» не побеждает «Тоттенхэм» в 4 играх подряд.

В 1-м круге «Тоттенхэм» минимально победил.

Команды занимают 7-е и 8-е места соответственно.

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