«Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»: у команды Лажи лучшая выездная оборона в сезоне АПЛ

В 17:00 по Москве начнется матч 25-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном». У команды Бруну Лажи лучшая выездная оборона в сезоне турнира – всего восемь пропущенных голов (столько же у «Манчестер Сити» и «Челси»).
Если «Вулверхэмптон» победит, то впервые в истории одержит в АПЛ четыре выездных победы подряд.
- «Вулверхэмптон» не побеждает «Тоттенхэм» в 4 играх подряд.
- В 1-м круге «Тоттенхэм» минимально победил.
- Команды занимают 7-е и 8-е места соответственно.
Источник: Бомбардир.ру