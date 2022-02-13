Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тухель – Абрамовичу: «Победа на клубном ЧМ – для вас. Ее принесла ваша страсть»

Тухель – Абрамовичу: «Победа на клубном ЧМ – для вас. Ее принесла ваша страсть»

13 февраля 2022, 08:56
1

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о диалоге с владельцем клуба Романом Абрамовичем после финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Лондонцы впервые выиграли этот турнир.

«Мы поздравили друг друга с победой. Я сказал ему: «Эта победа – для вас и вашего клуба. Ваша страсть и вклад сделали победу возможной», – передал свои слова немец.

  • Тухель принял «Челси» в январе 2021 года.
  • До «Челси» у Тухеля не было международных титулов.
  • У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).

Еще по теме:
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
Источник: Metro
Клубный чемпионат мира Англия. Премьер-лига Челси Тухель Томас Абрамович Роман
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Plyash
1644751007
Лизнул хорошо,но в данном случае - "Эта победа для вас и вашего клуба" следует писать "...для Вас и Вашего клуба." В знак уважения. Это для источника "Меtro" - грамотеи,блин.
Ответить
Главные новости
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
08:59
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
2
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
6
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Все новости
Все новости
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
4 августа
2
ПостВ кабинете Трампа во время разговора с Зеленским обнаружили футбольный трофей
2025.08.20 12:37
2
«Оренбург» может подписать игрока, курившего кальян во время клубного ЧМ
2025.07.28 08:57
1
Известны 4 участника клубного ЧМ-2029
2025.07.16 21:02
1
ФотоБубнов поставил «5+++» игроку «Челси» за финал клубного ЧМ
2025.07.16 17:15
1
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года
2025.07.16 09:37
1
Заработок участников клубного ЧМ
2025.07.15 21:54
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» в финале клубного ЧМ
2025.07.15 20:23
8
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal
2025.07.14 23:14
2
Раскрыт заработок «Челси» на клубном чемпионате мира
2025.07.14 15:53
Семин двумя словами описал разгромное поражение «ПСЖ» от «Челси»
2025.07.14 14:15
1
Винисусу не понравилась его позиция на поле в матче с «ПСЖ»
2025.07.14 11:54
4
Игрок «Челси» прокомментировал стычку с тренером «ПСЖ»: «Они не умеют проигрывать»
2025.07.14 11:27
3
Тренер «ПСЖ» объяснил, почему схватил за горло и лицо игрока «Челси»
2025.07.14 10:30
2
Луис Энрике проанализировал поражение в финале клубного ЧМ от «Челси»
2025.07.14 09:49
1
Подсчитаны суммы заработков всех участников клубного ЧМ-2025
2025.07.14 09:03
7
Палмер – о победе «Челси» в финале клубного ЧМ: «Перед матчем все сомневались в нас»
2025.07.14 08:20
ФотоСписок обладателей персональных призов ФИФА на клубном ЧМ-2025
2025.07.14 07:49
7
ФотоНазван лучший игрок клубного чемпионата мира
2025.07.14 01:07
Мареска прокомментировал победу «Челси» на клубном ЧМ
2025.07.14 01:02
ФотоЛуис Энрике схватил за горло игрока «Челси» после финала клубного ЧМ
2025.07.14 00:31
6
⚡ Клубный ЧМ. «Челси» в финале разгромил «ПСЖ» (3:0)
2025.07.14 00:13
23
ФотоТрамп прилетел на вертолете на финал клубного чемпионата мира
2025.07.13 22:21
2
Мостовой – о «ПСЖ»: «Что они кушают?»
2025.07.13 18:45
3
Капитан «Челси» сделал смелое обещание перед финалом клубного ЧМ
2025.07.12 19:09
1
Где смотреть матч «Челси» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция матча, Клубный чемпионат мира 13 июля 2025
2025.07.12 10:23
ФотоСафонов и Хвича с женами погуляли по Нью-Йорку перед финалом клубного ЧМ
2025.07.11 21:15
3
Слуцкий назвал клубный ЧМ «преступлением»
2025.07.10 19:42
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+