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    Тухель – Абрамовичу: «Победа на клубном ЧМ – для вас. Ее принесла ваша страсть»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о диалоге с владельцем клуба Романом Абрамовичем после финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Лондонцы впервые выиграли этот турнир.

    «Мы поздравили друг друга с победой. Я сказал ему: «Эта победа – для вас и вашего клуба. Ваша страсть и вклад сделали победу возможной», – передал свои слова немец.

    • Тухель принял «Челси» в январе 2021 года.
    • До «Челси» у Тухеля не было международных титулов.
    • У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).

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    Источник: Metro

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