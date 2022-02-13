Тухель – Абрамовичу: «Победа на клубном ЧМ – для вас. Ее принесла ваша страсть»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о диалоге с владельцем клуба Романом Абрамовичем после финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Лондонцы впервые выиграли этот турнир.

«Мы поздравили друг друга с победой. Я сказал ему: «Эта победа – для вас и вашего клуба. Ваша страсть и вклад сделали победу возможной», – передал свои слова немец.