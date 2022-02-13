Тухель – Абрамовичу: «Победа на клубном ЧМ – для вас. Ее принесла ваша страсть»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о диалоге с владельцем клуба Романом Абрамовичем после финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Лондонцы впервые выиграли этот турнир.
«Мы поздравили друг друга с победой. Я сказал ему: «Эта победа – для вас и вашего клуба. Ваша страсть и вклад сделали победу возможной», – передал свои слова немец.
- Тухель принял «Челси» в январе 2021 года.
- До «Челси» у Тухеля не было международных титулов.
- У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).
Источник: Metro