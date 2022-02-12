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Семин: «У «Зенита» есть свои козыри на фоне «Бетиса»

12 февраля 2022, 15:57
7

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин оценил шансы «Зенита» в противостоянии с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.

– Каким видите расклад в паре «Зенита» и «Бетиса», есть ли в ней фаворит?

– Его здесь выделить все-таки сложно. Все испанские команды для нас – очень серьезные соперники. В Примере выступают отлично обученные, технически сильные футболисты, у того же «Бетиса» есть хороший кадровый выбор.

К тому же сейчас команда на ходу, в отличном настроении – в чемпионате Испании выступает очень удачно. Но и у «Зенита» есть свои козыри на фоне клуба из Севильи.

– Например?

– Те же пять бразильцев. Поэтому в техническом отношении чемпионы России уступить «Бетису» не должны. Многое зависит от подготовленности команд конкретно к этим матчам, от их формы в конкретный день.

– Первый матч пройдет на «Газпром-Арене». Это плюс для «Зенита», который не играл перед своими болельщиками с начала декабря?

– Конечно, хорошо, что зенитовцы сыграют первый матч плей-офф в привычных и комфортных условиях. Но станет ли это определяющим фактором, покажет игра.

  • «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
  • Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Бетис Семин Юрий
Комментарии (7)
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Demgel
1644671066
"Поэтому в техническом отношении чемпионы России уступить «Бетису» не должны"......ну Палыч тот еще оптимист.Вопрос другой....а где были все эти БРАЗИЛЫ в ЛЧ когда надо было бороться до последнего тура за выход?!Или в прошлой ЛЧ.Там вообще почти пробили ДНО.Или решили что вот есть Альбертий Юрий и все это зарешает!!??Палыч давай в Питер,может у тебя в Европе получится!?))))
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Plyash
1644671315
Палыч,достал уже своими комментами.Правда,иди уже на службу в компанию МатТВ,ждёт тебя там Ловчев Евгений Серафимович,из Вас дивная "сладкая парочка" получится,да и денег заработаешь.
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Soccerdealer63
1644674324
"...Но и у «Зенита» есть свои козыри на фоне клуба из Севильи....Те же пять бразильцев..." ДОЖИЛИ... ПОЗОРИЩЕ! Осталось президенту похвалиться американскими процессорами в ракетах "Циркон"))), а младшему Патрушу (министру с/х) - бразильским пальмовым маслом в нашем твороге... И всё тогда - все на выход без подъёма с колен... как есть : на корячках
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portero
1644675063
Испанцы играют на других скоростях, тут многое будет зависеть от Семака... Обычно Сережа обсирается в ЕК, надеюсь что эта говённая традиция прекратится...
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Stavr007
1644676250
у зенита один лишь козырь, это газпром !)
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Hektor 84
1644693882
Семин пытается лизнуть хаспрому! Вдруг семачиху пнут а его позовут.
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