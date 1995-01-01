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    Семин: «У «Зенита» есть свои козыри на фоне «Бетиса»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин оценил шансы «Зенита» в противостоянии с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.

    – Каким видите расклад в паре «Зенита» и «Бетиса», есть ли в ней фаворит?

    – Его здесь выделить все-таки сложно. Все испанские команды для нас – очень серьезные соперники. В Примере выступают отлично обученные, технически сильные футболисты, у того же «Бетиса» есть хороший кадровый выбор.

    К тому же сейчас команда на ходу, в отличном настроении – в чемпионате Испании выступает очень удачно. Но и у «Зенита» есть свои козыри на фоне клуба из Севильи.

    – Например?

    – Те же пять бразильцев. Поэтому в техническом отношении чемпионы России уступить «Бетису» не должны. Многое зависит от подготовленности команд конкретно к этим матчам, от их формы в конкретный день.

    – Первый матч пройдет на «Газпром-Арене». Это плюс для «Зенита», который не играл перед своими болельщиками с начала декабря?

    – Конечно, хорошо, что зенитовцы сыграют первый матч плей-офф в привычных и комфортных условиях. Но станет ли это определяющим фактором, покажет игра.

    • «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
    • Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10878

      playsh 33 минуты назад

      Палыч,достал уже своими комментами.Правда,иди уже на службу в компанию МатТВ,ждёт тебя там Ловчев Евгений Серафимович,из Вас дивная "сладкая парочка" получится,да и денег заработаешь.

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      Рейтинг: +356

      Demgel 37 минут назад

      "Поэтому в техническом отношении чемпионы России уступить «Бетису» не должны"......ну Палыч тот еще оптимист.Вопрос другой....а где были все эти БРАЗИЛЫ в ЛЧ когда надо было бороться до последнего тура за выход?!Или в прошлой ЛЧ.Там вообще почти пробили ДНО.Или решили что вот есть Альбертий Юрий и все это зарешает!!??Палыч давай в Питер,может у тебя в Европе получится!?))))

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