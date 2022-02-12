Семин: «У «Зенита» есть свои козыри на фоне «Бетиса»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин оценил шансы «Зенита» в противостоянии с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.

– Каким видите расклад в паре «Зенита» и «Бетиса», есть ли в ней фаворит?

– Его здесь выделить все-таки сложно. Все испанские команды для нас – очень серьезные соперники. В Примере выступают отлично обученные, технически сильные футболисты, у того же «Бетиса» есть хороший кадровый выбор.

К тому же сейчас команда на ходу, в отличном настроении – в чемпионате Испании выступает очень удачно. Но и у «Зенита» есть свои козыри на фоне клуба из Севильи.

– Например?

– Те же пять бразильцев. Поэтому в техническом отношении чемпионы России уступить «Бетису» не должны. Многое зависит от подготовленности команд конкретно к этим матчам, от их формы в конкретный день.

– Первый матч пройдет на «Газпром-Арене». Это плюс для «Зенита», который не играл перед своими болельщиками с начала декабря?

– Конечно, хорошо, что зенитовцы сыграют первый матч плей-офф в привычных и комфортных условиях. Но станет ли это определяющим фактором, покажет игра.