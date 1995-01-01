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    Радимов: «Шансы «Зенита» и «Бетиса» 50 на 50»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сравнил шансы «Зенита» и «Бетиса» в преддверии матчей 1/16 финала Лиги Европы. Он не считает россиян аутсайдерами.

    – Какое впечатление произвел «Бетис»?

    – Тренеры «Зенита» ездили в Севилью, чтобы детально проанализировать игру соперника. Мне же хотелось посмотреть футбол в исполнении «Бетиса». Записал его на видео, чтобы показать своим ребятам. Испанский чемпионат смотрю регулярно. В том числе, и «Бетис». В этом сезоне команда Мануэля Пеллегрини в какой-то момент играла так, что мне казалось: у «Зенита» нет шансов.

    – Сейчас изменили свое мнение?

    – Посмотрев на соперника нашей команды в Лиге Европы вживую, считаю: шансы 50 на 50. Раньше давал 90 процентов на то, что дальше пройдут испанцы. У «Бетиса» всe же есть слабые стороны, и «Зенит» должен воспользоваться этим.

    • «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
    • Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.
    • «Зенит» – лидер РПЛ.

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    Петербургская телеведущая опубликовала переписку с Радимовым. Он называл ее сукой

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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