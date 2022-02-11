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Радимов: «Шансы «Зенита» и «Бетиса» 50 на 50»

11 февраля 2022, 23:29
9

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сравнил шансы «Зенита» и «Бетиса» в преддверии матчей 1/16 финала Лиги Европы. Он не считает россиян аутсайдерами.

– Какое впечатление произвел «Бетис»?

– Тренеры «Зенита» ездили в Севилью, чтобы детально проанализировать игру соперника. Мне же хотелось посмотреть футбол в исполнении «Бетиса». Записал его на видео, чтобы показать своим ребятам. Испанский чемпионат смотрю регулярно. В том числе, и «Бетис». В этом сезоне команда Мануэля Пеллегрини в какой-то момент играла так, что мне казалось: у «Зенита» нет шансов.

– Сейчас изменили свое мнение?

– Посмотрев на соперника нашей команды в Лиге Европы вживую, считаю: шансы 50 на 50. Раньше давал 90 процентов на то, что дальше пройдут испанцы. У «Бетиса» всe же есть слабые стороны, и «Зенит» должен воспользоваться этим.

  • «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
  • Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.
  • «Зенит» – лидер РПЛ.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Бетис Радимов Владислав
Комментарии (9)
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Вомбат
1644614180
Владислав Радимов, как эсперт, примерно равен блондинке, которая сказала, что встретить на улице динозавра у нее шансы 50 на 50. "А что? Либо встречу, либо нет."
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serglider
1644614554
Губошлеп, он хоть где губошлет! Особенно позабавило, как он быстро переобулся))) Ни анализа игры, ни стратегии, ни тактики игры - просто с "потолка" взял и ляпнул то 90% что не пройдут, то уже 50 на 50.
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NewLife
1644616567
Правильно Владик: 50 - что выиграет Бетис на 50 - что проиграет синит.
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Vitaga
1644619942
угу это как встретить на улице живого дракона... 50 на 50. или встретишь..или нет.. реально шансы Зенита 10%
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Plyash
1644672348
Радибулатов-идиотик с Зенькой-2 разобраться не может,вот-вот срыгнут его оттуда,а мысли свои придурочные регулярно поставляет на суд людской.
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Hektor 84
1644692909
Буланов пора завязать с бухлом
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paracetamol
1645075485
Чё этот предатель в Зените делает? Как начались в клубе проблемы, сразу в конюшню рванул, а когда там начались, опять в Зенит. Власовец!
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