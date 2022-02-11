Радимов: «Шансы «Зенита» и «Бетиса» 50 на 50»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сравнил шансы «Зенита» и «Бетиса» в преддверии матчей 1/16 финала Лиги Европы. Он не считает россиян аутсайдерами.

– Какое впечатление произвел «Бетис»?

– Тренеры «Зенита» ездили в Севилью, чтобы детально проанализировать игру соперника. Мне же хотелось посмотреть футбол в исполнении «Бетиса». Записал его на видео, чтобы показать своим ребятам. Испанский чемпионат смотрю регулярно. В том числе, и «Бетис». В этом сезоне команда Мануэля Пеллегрини в какой-то момент играла так, что мне казалось: у «Зенита» нет шансов.

– Сейчас изменили свое мнение?

– Посмотрев на соперника нашей команды в Лиге Европы вживую, считаю: шансы 50 на 50. Раньше давал 90 процентов на то, что дальше пройдут испанцы. У «Бетиса» всe же есть слабые стороны, и «Зенит» должен воспользоваться этим.