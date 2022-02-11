Нобоа: «Сочи» стремится попасть в Лигу чемпионов. Считаю, что это возможно»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что клуб стремится попасть в Лигу чемпионов.

— Можешь представить «Сочи» в Лиге чемпионов?

— Мы смотрим туда, но время покажет. Считаю, что это возможно. Мы стараемся туда попасть. Игроки в «Сочи» очень хорошо понимают друг друга, мотивированы и рассматривают выступление за клуб как шанс проявить себя.

— В 2021-м у тебя 33 матча — 22 голевых действия: 11 голов + 11 голевых передач. Очень красивые цифры. Реально повторить?

— Это моя мотивация. Если смог так хорошо в 2021-м, то почему не повторить или не улучшить эти показатели? Работаю для этого на тренировках. Хочу играть в футбол. Обожаю это делать.