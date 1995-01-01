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    Нобоа: «Сочи» стремится попасть в Лигу чемпионов. Считаю, что это возможно»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что клуб стремится попасть в Лигу чемпионов.

    — Можешь представить «Сочи» в Лиге чемпионов?

    — Мы смотрим туда, но время покажет. Считаю, что это возможно. Мы стараемся туда попасть. Игроки в «Сочи» очень хорошо понимают друг друга, мотивированы и рассматривают выступление за клуб как шанс проявить себя.

    — В 2021-м у тебя 33 матча — 22 голевых действия: 11 голов + 11 голевых передач. Очень красивые цифры. Реально повторить?

    — Это моя мотивация. Если смог так хорошо в 2021-м, то почему не повторить или не улучшить эти показатели? Работаю для этого на тренировках. Хочу играть в футбол. Обожаю это делать.

    • «Сочи» идет на 3-м месте в РПЛ.
    • В апреле Нобоа исполнится 37 лет.
    • Он провел 16 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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    Источник: «Матч ТВ»

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