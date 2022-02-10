Роберто останется в «Барселоне», если сократит зарплату минимум на 50% (Marca)

Будущее полузащитника Серхи Роберто в «Барселоне» находится под вопросом.
Контракт игрока с клубом истекает 30 июня, и сторонам пока не удается договориться о его продлении.
Каталонцы готовы заключить с 30-летним хавбеком новое соглашение, если он пойдет на значительное сокращение зарплаты. Речь идет об уменьшении оклада как минимум в два раза.
- В этом сезоне Роберто забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Серхи – воспитанник «Барселоны».
- Сейчас игрок восстанавливается после операции на правом бедре.
Источник: Marca