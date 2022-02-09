Детские тренеры будут получать дополнительные выплаты за подготовленных игроков РПЛ

Президент РФС Александр Дюков рассказал о планирующемся увеличении мотивационного фонда для детских тренеров. Они будут получать дополнительные деньги за каждого подготовленного игрока РПЛ.

«Важное направление работы – создание дополнительного премиального фонда, который будет направляться на выплату бонусов, премий тренерам за подготовленных футболистов.

Первое – это регистрационный взнос солидарности с клубов РПЛ. Думаю, в ближайшее время соответствующее решение будет принято.

Кроме того, РФС в конце прошлого-начале текущего года направил 1,5 миллиарда рублей на поддержку 35 академий и региональных центров. В будущем предполагается, что часть этих сумм будет направляться на мотивационную выплату тренерам. Размер этой выплаты будет зависеть от того, сколько конкретно провел на поле в матчах РПЛ тот или иной игрок, подготовленный этой школой», – сказал Дюков.