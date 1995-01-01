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    Детские тренеры будут получать дополнительные выплаты за подготовленных игроков РПЛ

    Президент РФС Александр Дюков рассказал о планирующемся увеличении мотивационного фонда для детских тренеров. Они будут получать дополнительные деньги за каждого подготовленного игрока РПЛ.

    «Важное направление работы – создание дополнительного премиального фонда, который будет направляться на выплату бонусов, премий тренерам за подготовленных футболистов.

    Первое – это регистрационный взнос солидарности с клубов РПЛ. Думаю, в ближайшее время соответствующее решение будет принято.

    Кроме того, РФС в конце прошлого-начале текущего года направил 1,5 миллиарда рублей на поддержку 35 академий и региональных центров. В будущем предполагается, что часть этих сумм будет направляться на мотивационную выплату тренерам. Размер этой выплаты будет зависеть от того, сколько конкретно провел на поле в матчах РПЛ тот или иной игрок, подготовленный этой школой», – сказал Дюков.

    • Он возглавляет российский футбол с 2019 года.
    • С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита».
    • В марте сборная России сыграет за путевку на ЧМ-2022.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5889

      Semenycch 1 час назад

      Какие же тупые деятели в РФС! Этот премиальный фонд для детских тренеров нужно было создать еще лет 10 -15 назад, а до них только дошло? Я пишу об этом на разных сайтах более 10 лет!

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      Рейтинг: +731

      Rabinovi_ch > Semenycch 5 минут назад

      Наконец тебя услышали!

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