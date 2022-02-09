Дюков – о Fan ID: «Курс на цифровизацию – один из приоритетов России. Этим путем идут все продвинутые страны»

Президент РФС Александр Дюков высказался о системе Fan ID.

«Уже не раз говорилось, что одной из основных причин стала необходимость дополнительного обеспечения безопасности на соревнованиях, а предпосылкой — успешный опыт применения подобного решения на крупных международных турнирах. Думаю, вы согласитесь, что традиционно они проходят в России на очень высоком уровне.

При этом речь не идeт о том, чтобы просто распространить опыт Fan ID и чемпионата мира на РПЛ или другие соревнования. Предполагается введение нового более продвинутого решения — цифрового сервиса, а не бумажной карточки, который будет не только удобен, но и полезен.

Для этого, например, прорабатывается вопрос о создании на основе системы программы лояльности, которая предоставит болельщикам бонусы и преимущества.

Отдельно отмечу, что курс на цифровизацию самых разных отраслей — один из приоритетов нашего государства. В ближайшие годы Россия начнeт переходить на электронные паспорта, а многие государственные сервисы уже доступны на платформе Госуслуги и других. Это путь, которым идут абсолютно все технически продвинутые страны», — сказал Дюков.