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    Дюков – о Fan ID: «Курс на цифровизацию – один из приоритетов России. Этим путем идут все продвинутые страны»

    Президент РФС Александр Дюков высказался о системе Fan ID.

    «Уже не раз говорилось, что одной из основных причин стала необходимость дополнительного обеспечения безопасности на соревнованиях, а предпосылкой — успешный опыт применения подобного решения на крупных международных турнирах. Думаю, вы согласитесь, что традиционно они проходят в России на очень высоком уровне.

    При этом речь не идeт о том, чтобы просто распространить опыт Fan ID и чемпионата мира на РПЛ или другие соревнования. Предполагается введение нового более продвинутого решения — цифрового сервиса, а не бумажной карточки, который будет не только удобен, но и полезен.

    Для этого, например, прорабатывается вопрос о создании на основе системы программы лояльности, которая предоставит болельщикам бонусы и преимущества.

    Отдельно отмечу, что курс на цифровизацию самых разных отраслей — один из приоритетов нашего государства. В ближайшие годы Россия начнeт переходить на электронные паспорта, а многие государственные сервисы уже доступны на платформе Госуслуги и других. Это путь, которым идут абсолютно все технически продвинутые страны», — сказал Дюков.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

    Дюков – о бойкоте фанатов из-за Fan ID: «РФС заинтересован в полных трибунах, но на атмосферу на аренах влияют многие факторы»

    Дюков – о Fan ID: «Правоохранители считают, что нужен еще один барьер»

    Дюков – о Fan ID: «Это не паспорт, а идентификационная карточка»

    Источник: «Чемпионат»

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