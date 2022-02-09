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  • Дюков – о Fan ID: «Курс на цифровизацию – один из приоритетов России. Этим путем идут все продвинутые страны»

Дюков – о Fan ID: «Курс на цифровизацию – один из приоритетов России. Этим путем идут все продвинутые страны»

9 февраля 2022, 00:18
6

Президент РФС Александр Дюков высказался о системе Fan ID.

«Уже не раз говорилось, что одной из основных причин стала необходимость дополнительного обеспечения безопасности на соревнованиях, а предпосылкой — успешный опыт применения подобного решения на крупных международных турнирах. Думаю, вы согласитесь, что традиционно они проходят в России на очень высоком уровне.

При этом речь не идeт о том, чтобы просто распространить опыт Fan ID и чемпионата мира на РПЛ или другие соревнования. Предполагается введение нового более продвинутого решения — цифрового сервиса, а не бумажной карточки, который будет не только удобен, но и полезен.

Для этого, например, прорабатывается вопрос о создании на основе системы программы лояльности, которая предоставит болельщикам бонусы и преимущества.

Отдельно отмечу, что курс на цифровизацию самых разных отраслей — один из приоритетов нашего государства. В ближайшие годы Россия начнeт переходить на электронные паспорта, а многие государственные сервисы уже доступны на платформе Госуслуги и других. Это путь, которым идут абсолютно все технически продвинутые страны», — сказал Дюков.

  • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.
  • Закон должен вступить в силу с 1 июня.
  • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

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Источник: «Чемпионат»
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Комментарии (6)
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Ziklop
1644358456
дебильная мысль у дебила, есть паспорт, и зачем плодить ещё карты?
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Vitaga
1644360601
создание программ лояльности - приоритет нынешнего правительства. не лоялен - сиди дома. и то могут придти без санкции судьи или прокурора - обвинить в чем угодно и закрыть
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inzek
1644361400
типичный газпромовский ********
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Axe111
1644394091
О Боже
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yorgenbarenz
1644398290
Да,последние времена наступили.Инопланетные хозяева торопят.Всё цифровое,чипированное,обдолбанное непроверенными вакцинами население с радостью превратится в стадо.Будем надеяться,что где-нибудь произойдёт масштабная авария на электросетях и долго будут восстанавливать.Тогда народ из-за возникшего хаоса сам поймёт и сумеет доходчиво объяснить "властям",что Земля имеет форму чемодана.)
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Hektor 84
1644511161
Курс на дебилизацию у вас и на распил бабла
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