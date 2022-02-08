Дюков – о бойкоте фанатов из-за Fan ID: «РФС заинтересован в полных трибунах, но на атмосферу на аренах влияют многие факторы»

Президент РФС Александр Дюков высказался о бойкоте матчей РПЛ фанатами большинства клубов лиги из-за введения системы Fan ID.

«Безусловно, РФС, РПЛ и клубы заинтересованы в том, чтобы на российских стадионах всегда собирались полные трибуны. При этом на привлекательность матчей и атмосферу на аренах влияют многие факторы.

Карточка болельщика позволит организаторам игр быть уверенными в том, что все необходимые меры по обеспечению безопасности были приняты, а самим зрителям, повторюсь, в перспективе даст дополнительные преимущества.

Аудитория трибун на самом деле не так однородна – где-то организованных болельщиков, о которых вы говорите, больше, где-то меньше. И мы не хотим, чтобы кто-то уходил со стадионов в принципе.

Повторюсь, принятый закон не содержит никаких деталей и вообще не направлен ни на футбол, ни на РПЛ. Он даeт правительству и органам исполнительной власти возможность создавать и внедрять систему идентификации.

Важная задача – сделать всe, чтобы никаких неудобств для тех, кто не нарушает закон, не возникло. А таких, уверен, абсолютное большинство.

Простой пример: во время чемпионата мира 2018 года было подано более 2 млн заявок на получение Fan ID. Отказ получили 900 человек, треть из которых – иностранные граждане. То есть речь о долях процента от общего числа», – сказал Дюков.