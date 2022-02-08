Дзагоев: «В последнем матче играл не Набабкин, а Пирло. Зачем Дзагоев, если есть такой Андреа»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался об одноклубнике Кирилле Набабкине.

– Завтра, если тренеры дадут игровое время, уже готов выйти на поле?

– Да, конечно.

– Как работал индивидуально?

– Первые два дня сделал паузу в связи с простудой, потом – пробежечки, физически поднагрузился и в тренажерке, и на поле. Все как полагается. Не халтурили.

– За это время твои позиции в команде неожиданно пошатнулись: автор победного мяча в последнем матче, Кирилл Анатольевич Набабкин, сказал, что чувствует в себе силы обогнать тебя по голам за сезон…

– Наба составил конкуренцию, я это прямо чувствую. Это даже не Кирилл Анатольевич за нас играл в последнем матче, а Андреа Пирло. А раз это сам Пирло, я даже не буду стараться вытеснить его из состава, все равно это бесполезно.

– Тут еще Алексей Владимирович подкинул дровишек – мол, если Набабкин играет опорного и забивает, Алан нам уже практически не нужен…

– Согласен, когда такой Андреа есть, какой там Дзагоев?

– Так кто из вас забьет за сезон больше, ты или Наба?

– Начнем с того, что голы в товарищеских матчах не считаются. Посмотрим, поглядим. Учитывая, что в последнее время я не так уж и много забиваю, шансы у нас фифти-фифти.

Москвичи идут в РПЛ 4-ми.

26 февраля ЦСКА возобновит сезон игрой против «Спартака».

Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей