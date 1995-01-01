Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Дзагоев: «В последнем матче играл не Набабкин, а Пирло. Зачем Дзагоев, если есть такой Андреа»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался об одноклубнике Кирилле Набабкине.

    – Завтра, если тренеры дадут игровое время, уже готов выйти на поле?

    – Да, конечно.

    – Как работал индивидуально?

    – Первые два дня сделал паузу в связи с простудой, потом – пробежечки, физически поднагрузился и в тренажерке, и на поле. Все как полагается. Не халтурили.

    – За это время твои позиции в команде неожиданно пошатнулись: автор победного мяча в последнем матче, Кирилл Анатольевич Набабкин, сказал, что чувствует в себе силы обогнать тебя по голам за сезон…

    – Наба составил конкуренцию, я это прямо чувствую. Это даже не Кирилл Анатольевич за нас играл в последнем матче, а Андреа Пирло. А раз это сам Пирло, я даже не буду стараться вытеснить его из состава, все равно это бесполезно.

    – Тут еще Алексей Владимирович подкинул дровишек – мол, если Набабкин играет опорного и забивает, Алан нам уже практически не нужен

    – Согласен, когда такой Андреа есть, какой там Дзагоев?

    – Так кто из вас забьет за сезон больше, ты или Наба?

    – Начнем с того, что голы в товарищеских матчах не считаются. Посмотрим, поглядим. Учитывая, что в последнее время я не так уж и много забиваю, шансы у нас фифти-фифти.

    • Москвичи идут в РПЛ 4-ми.
    • 26 февраля ЦСКА возобновит сезон игрой против «Спартака».

    Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей

    Набабкин: «Моя задача – обогнать Дзагоева по голам в сезоне»

    Березуцкий – о голе Набабкина «Нордшелланду»: «Дзагоев нам уже практически не нужен»

    Товарищеский матч. ЦСКА минимально победил «Нордшелланд» благодаря голу Набабкина

    Источник: сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93824
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68727
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru