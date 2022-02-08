Дюков – о Fan ID: «Это не паспорт, а идентификационная карточка»

Президент РФС Александр Дюков высказался о введении Fan ID.

«Во-первых, я бы предпочeл не называть это паспортом. Это идентификационная карточка, а по сути – просто номер, но не более.

Во-вторых, вы говорите о несколько разных вещах. Да, действительно, многие клубы сейчас продают абонементы только при условии предоставления персональных данных. И действительно на некоторых стадионах уже установлены комплексы видеонаблюдения.

Новая система не дублирует их функционал, а вводит дополнительный и – по оценкам тех, кто обеспечивает безопасность – действительно необходимый.

В чeм же разница? Прежде правоохранительные органы могли идентифицировать и привлекать к ответственности только пост-фактум: человек зашeл на трибуну, совершил правонарушение, видеокамеры зафиксировали факт, нарушителя идентифицировали, разыскали и затем привлекли к ответственности.

Новая система изначально не даст возможности оказаться на трибунах тем, кому в соответствии с законом запрещен проход на стадион. А значит, и предотвратить возможные проблемы, в которых, думаю, не заинтересован никто ни из числа организаторов матчей, ни из зрителей», – сказал Дюков.

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.

Закон должен вступить в силу с 1 июня.

Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей

Директор «Ахмата»: «Наши фанаты единственные, кто не бойкотировал Fan ID? Они поддерживают свою команду»

Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID. Без него не пустят на стадион («РБ Спорт»)