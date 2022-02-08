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  • Дюков – о Fan ID: «Это не паспорт, а идентификационная карточка»

Дюков – о Fan ID: «Это не паспорт, а идентификационная карточка»

8 февраля 2022, 20:15
26

Президент РФС Александр Дюков высказался о введении Fan ID.

«Во-первых, я бы предпочeл не называть это паспортом. Это идентификационная карточка, а по сути – просто номер, но не более.

Во-вторых, вы говорите о несколько разных вещах. Да, действительно, многие клубы сейчас продают абонементы только при условии предоставления персональных данных. И действительно на некоторых стадионах уже установлены комплексы видеонаблюдения.

Новая система не дублирует их функционал, а вводит дополнительный и – по оценкам тех, кто обеспечивает безопасность – действительно необходимый.

В чeм же разница? Прежде правоохранительные органы могли идентифицировать и привлекать к ответственности только пост-фактум: человек зашeл на трибуну, совершил правонарушение, видеокамеры зафиксировали факт, нарушителя идентифицировали, разыскали и затем привлекли к ответственности.

Новая система изначально не даст возможности оказаться на трибунах тем, кому в соответствии с законом запрещен проход на стадион. А значит, и предотвратить возможные проблемы, в которых, думаю, не заинтересован никто ни из числа организаторов матчей, ни из зрителей», – сказал Дюков.

  • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.
  • Закон должен вступить в силу с 1 июня.
  • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

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Директор «Ахмата»: «Наши фанаты единственные, кто не бойкотировал Fan ID? Они поддерживают свою команду»

Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID. Без него не пустят на стадион («РБ Спорт»)

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (26)
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Ивантеевец
1644342868
В Дахау, Треблинке, Аушвице татуировка на руке тоже была всего лишь номером...
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GoldPlayFIFARus9
1644343377
Угу, сделать паспорт посетителя концертов Паспорт, чтоб сходить на стадион. Паспорт радости, документ для грусти, Справку посетителя пивнушки, Документ, чтобы в магаз зайти, допустим, Мысли есть у них как сделать ещё лучше. Может, хватит улучшать житуху нашу? А то паспорта придумают на вздох! И на выдох будет нужен паспорт, Чтоб посрать, поссать – подайте справку! И на вход и выход в общий транспорт Они паспорта введут поправкой. Ясен пень, для нашего комфорта Паспорта уже придумали для посещения спорта!
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GoldPlayFIFARus9
1644343793
Чем дальше в лес, тем меньше хочется смеяться над чипированием. Сначала маски нацепили, посмотрели, что многие и не против, потом раздали коды, без которых в некоторые места не пускают, затем отдельный паспорт для посещения спорта. В метро и на вокзал просто так не пройти, сначала прогоняют через рамки, затем как прокажённого ещё отводят твои вещи смотреть. Заковывают в кандалы всё жёстче и жёстче, посмотрите в Америке, Европе, нигде нет такого. Спокойно пришёл на вокзал/метро, сел и поехал. Бывшие гэбисты у власти, это всегда плохо
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NewLife
1644344754
Проще и дешевле каждому болельщику при входе на стадион давать таблетку со снотворным, чтобы обесечить тишину и спокойствие.
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portero
1644346422
Нц и зачем ещё один номер, если есть паспорт, снилс инн??? Лишние поборы и отмыв денег!!! Сначала всё "бесплатно" (бюджет попилят) потом на обслуживание этой говно структуры начнут брать налог!
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Garrincha58
1644347153
я чё преступник чтобы меня индентифицировать это вас там шайку бездельников надо проверить на индификацию
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Stavr007
1644348036
которая стоит больше пол миллиарда, хахах
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Hektor 84
1644351592
Не ссы дюкофф и тебе дадут героя труда! Ты ведь помогаешь царю и его халдеям обдирать простой народ! Не ту страну назвали Гондурасом! У нас ведь чем больше списдил, распилил или людей ободрал тем выше должность получил! Примеров много! В нашем регионе был такой Губер Ткачев!. Обсосал весь регион, все заводы и леса раздал московским корешам царя, на олимпиаде нагреб бабла, через фк Кубань отмывалось куча бюджетного бабла, история с Цапками и убийством целой семьи была при его правлении, все всё знали что творился в том районе беспредел и никто ничего не предпринимал, настроил своих драных агрокомплексов, а для народа придумал свинную чуму, которой и в помине не было. Короче говоря убил сельское хозяйство и животноводство в регионе. В итоге п
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Hektor 84
1644351701
Что то обрезался текст. В итоге стал Министр сельского хозяйства РФ.
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воинКС
1644417351
Это не руководители, а надзиратели.
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