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    Дюков – о Fan ID: «Это не паспорт, а идентификационная карточка»

    Президент РФС Александр Дюков высказался о введении Fan ID.

    «Во-первых, я бы предпочeл не называть это паспортом. Это идентификационная карточка, а по сути – просто номер, но не более.

    Во-вторых, вы говорите о несколько разных вещах. Да, действительно, многие клубы сейчас продают абонементы только при условии предоставления персональных данных. И действительно на некоторых стадионах уже установлены комплексы видеонаблюдения.

    Новая система не дублирует их функционал, а вводит дополнительный и – по оценкам тех, кто обеспечивает безопасность – действительно необходимый.

    В чeм же разница? Прежде правоохранительные органы могли идентифицировать и привлекать к ответственности только пост-фактум: человек зашeл на трибуну, совершил правонарушение, видеокамеры зафиксировали факт, нарушителя идентифицировали, разыскали и затем привлекли к ответственности.

    Новая система изначально не даст возможности оказаться на трибунах тем, кому в соответствии с законом запрещен проход на стадион. А значит, и предотвратить возможные проблемы, в которых, думаю, не заинтересован никто ни из числа организаторов матчей, ни из зрителей», – сказал Дюков.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина», «Уфы», «Динамо», ЦСКА, «Локомотива» и других команд.
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.
    • Система будет подобна действовавшей на ЧМ-2018.

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    Директор «Ахмата»: «Наши фанаты единственные, кто не бойкотировал Fan ID? Они поддерживают свою команду»

    Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID. Без него не пустят на стадион («РБ Спорт»)

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии25
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      Рейтинг: +60

      Stavr007 48 минут назад

      которая стоит больше пол миллиарда, хахах

      1
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      Рейтинг: +107

      Zlatan2718 51 минуту назад

      Хочет тоже Героем Труда стать.. )

      1
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      Рейтинг: +15896

      Garrincha58 1 час назад

      я чё преступник чтобы меня индентифицировать это вас там шайку бездельников надо проверить на индификацию

      3
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      Рейтинг: +367

      Suvorov51 1 час назад

      Вот сучье бомжатское футбольное руководство. мало того. что весь футбол развалили надувая чемпиона с берегов Невы. так теперь и до болел добрались

      2
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      Рейтинг: +58007

      portero 1 час назад

      Нц и зачем ещё один номер, если есть паспорт, снилс инн??? Лишние поборы и отмыв денег!!! Сначала всё "бесплатно" (бюджет попилят) потом на обслуживание этой говно структуры начнут брать налог!

      4
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      Рейтинг: +12932

      Barmaleushka 1 час назад

      Скажем дружно - " На *** нужно" .

      4
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      Рейтинг: +10234

      ivany4 1 час назад

      Ну до чего косноязычные наши отдельные руководители.))
      Почему не называть вещи своими именами, а надо придумывать какую-то хрень насчет номера.))) С 2017 года, назвали, всем объяснили, и ни у кого не было претензий к паспорту болельщику. Думаю только по тому, что люди шли смотреть футбол. И не смотря на отсутствие фанатов - и поддержка была командам, и без мата, и все видно было и дышалось свободно, без дымных фаеров. И что самое главное, само понятие "контроль на стадионе", приводило к самоконтролю в головах особо буйных.
      Сейчас люди находятся под камерами процентов 60-80 в день. Это зависит от времени и места нахождения на улице. И почему-то никто не возмущается против камер в магазинах, парках, транспорте и т.д. Да и по статистике, прест

      0
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      Рейтинг: +10234

      ivany4 > ivany4 1 час назад

      преступлений меньше в районах с большим количеством видео камер.
      Так чего боятся фанаты при введении фан айди? И зачем они ходят на стадион - футбол смотреть или тусить?))

      Что-то посты стали резать.(( Правды бояться.))

      0
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      Рейтинг: +12778

      NewLife 1 час назад

      Проще и дешевле каждому болельщику при входе на стадион давать таблетку со снотворным, чтобы обесечить тишину и спокойствие.

      3
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      Рейтинг: +5480

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Чем дальше в лес, тем меньше хочется смеяться над чипированием.
      Сначала маски нацепили, посмотрели, что многие и не против, потом раздали коды, без которых в некоторые места не пускают, затем отдельный паспорт для посещения спорта. В метро и на вокзал просто так не пройти, сначала прогоняют через рамки, затем как прокажённого ещё отводят твои вещи смотреть. Заковывают в кандалы всё жёстче и жёстче, посмотрите в Америке, Европе, нигде нет такого. Спокойно пришёл на вокзал/метро, сел и поехал. Бывшие гэбисты у власти, это всегда плохо

      5
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      Рейтинг: +10234

      ivany4 > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Чушь не пиши.
      Не нравиться ездить в спокойной обстановке, ходи пешком.))

      0
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      Рейтинг: +5480

      GoldPlayFIFARus9 > ivany4 1 час назад

      Как раз в спокойной и нравится, а то что эти гэбисты творят своими шмонами, уже дико раздражает. И самое главное, это абсолютно бесполезная шляпа, ни в одной цивилизованной стране мира такого беспредела нет

      2
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      Рейтинг: +10234

      ivany4 > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Ты бы не зарекался на счет всех стран.
      Тебя просто контролируют, а на "добром западе", за сбор жуков - тюрьма, дотронулся до полицейского - тюрьма или пуля на месте, за громкую музыку в машине - штраф или тюрьма, вышел на пикет - резиновая пуля, слезоточивый газ и штраф, и т.д.
      И насчет шмона, не хочешь рассказать как проверяют русских туристов в аэропорту Кеннеди?

      0
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      Рейтинг: +5480

      GoldPlayFIFARus9 > ivany4 46 минут назад

      Меня не надо контролировать, я не преступник, у нас презумпция невиновности если что, это как раз отличает цивилизованную страну от диктаторской, по типу С. Кореи, где одни запреты и фулл контроль.
      Насчёт ментов, это во всех странах так, тронул мента в СИЗО. А про пикеты ты явно путаешь, это у нас крутят пенсов, детей, женщин и простых митингующих. На западе как раз там митинги обычное явление. Если кого-то что-то не устраивает, то сразу на митинг, и митингующие в большинстве случаев также отстаивают свои права и правительство покорно принимает их требования, а у нас только крутят и в автозак. А то ишь чё захотели, чтобы конституцию не трогали, чтобы президент срок не увеличивал себе, чтобы пенс возраст не поднимали и т.п...

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      Рейтинг: +5480

      GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Угу, сделать паспорт посетителя концертов
      Паспорт, чтоб сходить на стадион.
      Паспорт радости, документ для грусти,
      Справку посетителя пивнушки,
      Документ, чтобы в магаз зайти, допустим,
      Мысли есть у них как сделать ещё лучше.

      Может, хватит улучшать житуху нашу?
      А то паспорта придумают на вздох!
      И на выдох будет нужен паспорт,
      Чтоб посрать, поссать – подайте справку!
      И на вход и выход в общий транспорт
      Они паспорта введут поправкой.
      Ясен пень, для нашего комфорта
      Паспорта уже придумали для посещения спорта!

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