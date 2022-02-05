Серия А. «Рома» на глазах действующего победителя «Евровидения» сыграла вничью с «Дженоа», в матче два удаления

«Рома» в домашнем матче чемпионата Италии не смогла обыграть аутсайдера «Дженоа». В компенсированное время второго тайма у римлян отменили гол после видеопросмотра.
Во втором тайме было две красных карточки.
«Рома» осталась в таблице шестой. «Дженоа» – предпоследний.
На игре присутствовал Дамиано Давид, солист итальянской группы Måneskin. Она выиграла последнее «Евровидение».
Италия. Серия А. 24-й тур
Удаления: Дзаньоло, 90+5 – Остигард, 68.
Солист Måneskin сегодня выбрал правильное развлечение и рванул на футболДамьяно болеет за «Рому», которая пока никак не может забить «Дженоа». Смотри игру на Матч! Футбол 1 pic.twitter.com/jIzFf1crnl— Матч ТВ (@MatchTV) February 5, 2022
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