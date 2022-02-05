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    Серия А. «Рома» на глазах действующего победителя «Евровидения» сыграла вничью с «Дженоа», в матче два удаления

    «Рома» в домашнем матче чемпионата Италии не смогла обыграть аутсайдера «Дженоа». В компенсированное время второго тайма у римлян отменили гол после видеопросмотра.

    Во втором тайме было две красных карточки.

    «Рома» осталась в таблице шестой. «Дженоа» – предпоследний.

    На игре присутствовал Дамиано Давид, солист итальянской группы Måneskin. Она выиграла последнее «Евровидение».

    Италия. Серия А. 24-й тур

    Рома – Дженоа – 0:0

    Удаления: Дзаньоло, 90+5 – Остигард, 68.

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    Источник: Бомбардир.ру

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