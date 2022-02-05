Серия А. «Рома» на глазах действующего победителя «Евровидения» сыграла вничью с «Дженоа», в матче два удаления

«Рома» в домашнем матче чемпионата Италии не смогла обыграть аутсайдера «Дженоа». В компенсированное время второго тайма у римлян отменили гол после видеопросмотра.
Во втором тайме было две красных карточки.
«Рома» осталась в таблице шестой. «Дженоа» – предпоследний.
На игре присутствовал Дамиано Давид, солист итальянской группы Måneskin. Она выиграла последнее «Евровидение».
Италия. Серия А. 24-й тур
Удаления: Дзаньоло, 90+5 – Остигард, 68.
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Источник: Бомбардир.ру