Серия А. «Рома» на глазах действующего победителя «Евровидения» сыграла вничью с «Дженоа», в матче два удаления

«Рома» в домашнем матче чемпионата Италии не смогла обыграть аутсайдера «Дженоа». В компенсированное время второго тайма у римлян отменили гол после видеопросмотра.

Во втором тайме было две красных карточки.

«Рома» осталась в таблице шестой. «Дженоа» – предпоследний.

На игре присутствовал Дамиано Давид, солист итальянской группы Måneskin. Она выиграла последнее «Евровидение».

Италия. Серия А. 24-й тур

Рома – Дженоа – 0:0

Удаления: Дзаньоло, 90+5 – Остигард, 68.

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