Маурисио: «Спартак» – лучший клуб в России, я остаюсь его болельщиком»

Бывший защитник «Спартака» Маурисио рассказал о своем отношении к московскому клубу.

– Что бы ты пожелал болельщикам «Спартака», которые еще помнят тебя?

– Желаю поддерживать свой любимый клуб. «Спартак» – лучший клуб России. Я тоже остаюсь его болельщиком и слежу за результатами команды.

Верю, что красно-белые вернут победные традиции и завоюют много титулов.