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    Маурисио: «Спартак» – лучший клуб в России, я остаюсь его болельщиком»

    Бывший защитник «Спартака» Маурисио рассказал о своем отношении к московскому клубу.

    – Что бы ты пожелал болельщикам «Спартака», которые еще помнят тебя?

    – Желаю поддерживать свой любимый клуб. «Спартак» – лучший клуб России. Я тоже остаюсь его болельщиком и слежу за результатами команды.

    Верю, что красно-белые вернут победные традиции и завоюют много титулов.

    • Бразилец выступал за «Спартак» в сезоне-2016/17.
    • Маурисио становился чемпионом России вместе с командой.
    • С 2018 года он играет за «Джохор», который сегодня встретится со «Спартаком» в товарищеском матче.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3986

      neveldomha 4 минуты назад

      Лучший по трепу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +78

      ВАСЯ КАСКИН 41 минуту назад

      тогда крылья советов вообще галактикос раз у них ВСЕ показатели лучше ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +698

      alefreddy 1 час назад

      Приятно слышать

      0
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