Маурисио: «Спартак» – лучший клуб в России, я остаюсь его болельщиком»

Бывший защитник «Спартака» Маурисио рассказал о своем отношении к московскому клубу.

– Что бы ты пожелал болельщикам «Спартака», которые еще помнят тебя?

– Желаю поддерживать свой любимый клуб. «Спартак» – лучший клуб России. Я тоже остаюсь его болельщиком и слежу за результатами команды.

Верю, что красно-белые вернут победные традиции и завоюют много титулов.

Бразилец выступал за «Спартак» в сезоне-2016/17.

Маурисио становился чемпионом России вместе с командой.

С 2018 года он играет за «Джохор», который сегодня встретится со «Спартаком» в товарищеском матче.

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