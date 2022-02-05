Маурисио: «Спартак» – лучший клуб в России, я остаюсь его болельщиком»

Бывший защитник «Спартака» Маурисио рассказал о своем отношении к московскому клубу.
– Что бы ты пожелал болельщикам «Спартака», которые еще помнят тебя?
– Желаю поддерживать свой любимый клуб. «Спартак» – лучший клуб России. Я тоже остаюсь его болельщиком и слежу за результатами команды.
Верю, что красно-белые вернут победные традиции и завоюют много титулов.
- Бразилец выступал за «Спартак» в сезоне-2016/17.
- Маурисио становился чемпионом России вместе с командой.
- С 2018 года он играет за «Джохор», который сегодня встретится со «Спартаком» в товарищеском матче.
Источник: «Спорт-Экспресс»