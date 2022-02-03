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  • Соболев – о сборной: «Не общался с Карпиным. Может, он не видит меня в своей схеме»

Соболев – о сборной: «Не общался с Карпиным. Может, он не видит меня в своей схеме»

3 февраля 2022, 13:32
8

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о сборной России и главном тренере команды Валерии Карпине.

– В команду заезжал Валерий Карпин. Ты был на встрече с ним? О чем говорили?

– Я с ним не общался.

– То есть Карпин не видит тебя кандидатом в сборную, во всяком случае в ближайшее время. Это задевает?

– Нет. Буду забивать, отдавать передачи, хорошо играть – буду в сборной. Надо выполнять свою работу нападающего, вот и все.

– Ни Дзюбу, ни тебя в сборную не вызывают. То есть играть Карпин планирует без больших форвардов.

– Почему? Заболотного же вызывают. Вообще, у каждого тренера своя тактика и свое видение игры. Может быть, Карпин не видит меня в своей схеме. Я это тоже понимаю.

– Если матч против Польши будешь смотреть по телевизору, расстроишься?

– Конечно, расстроюсь. А как? Хочется играть в сборной. Но чтобы играть там, нужно играть в клубе – и играть хорошо.

  • Соболев ни разу не попал в заявку сборной при Карпине.
  • Сборная России в марте сыграет с Польшей в стыках ЧМ-2022.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Карпин Валерий
Комментарии (8)
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Project Бабангида
1643884974
дело то что у нас есть два дерева , а вакансия всего одна. Валера принял соломоново решенья и обоих зарубил
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neveldomha
1643885533
У кудрявого одна схема - слиться по тихому 24 марта.
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Demgel
1643900140
Идите в очко со своим Дзюбой.Артем прошлое все,по его словам он только хочет побить рекорд Кержакова.Везде пихают этого уникума,пусть в еврокубках лучше себя покажет,а на сборной зашкварщик довольно нахайпился.Большой бл..... форвард.
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Бухбух
1643904487
Схема игры с ныряльщиком у Карпина не предусмотрена. В матчах с сильными сборными, типа Хорватии, подходы к чужой штрафной почти отсутствуют, поэтому услуги ныряльщика не потребуются.
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