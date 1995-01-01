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    Соболев – о сборной: «Не общался с Карпиным. Может, он не видит меня в своей схеме»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о сборной России и главном тренере команды Валерии Карпине.

    – В команду заезжал Валерий Карпин. Ты был на встрече с ним? О чем говорили?

    – Я с ним не общался.

    – То есть Карпин не видит тебя кандидатом в сборную, во всяком случае в ближайшее время. Это задевает?

    – Нет. Буду забивать, отдавать передачи, хорошо играть – буду в сборной. Надо выполнять свою работу нападающего, вот и все.

    – Ни Дзюбу, ни тебя в сборную не вызывают. То есть играть Карпин планирует без больших форвардов.

    – Почему? Заболотного же вызывают. Вообще, у каждого тренера своя тактика и свое видение игры. Может быть, Карпин не видит меня в своей схеме. Я это тоже понимаю.

    – Если матч против Польши будешь смотреть по телевизору, расстроишься?

    – Конечно, расстроюсь. А как? Хочется играть в сборной. Но чтобы играть там, нужно играть в клубе – и играть хорошо.

    • Соболев ни разу не попал в заявку сборной при Карпине.
    • Сборная России в марте сыграет с Польшей в стыках ЧМ-2022.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      usten 52 секунды назад

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      Рейтинг: +3978

      neveldomha 21 минуту назад

      У кудрявого одна схема - слиться по тихому 24 марта.

      0
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      Рейтинг: +38741

      Project Бабангида 30 минут назад

      дело то что у нас есть два дерева , а вакансия всего одна. Валера принял соломоново решенья и обоих зарубил

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      Рейтинг: +11893

      Fusballer > Project Бабангида 29 минут назад

      И вызывает третье дерево.

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      Рейтинг: +28042

      silver29 35 минут назад

      Кто мешал Соболеву вчера отгрузить "Риге" трешку ? Это его работа и лучшая заявка на сборную, зато он "отгрузил" три интервью журналистам, в этом и кроется ответ почему Карпин его не видит, ему не художественный свист нужен в исполнении игрока, а нападающий.

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