Соболев: «Если «Спартак» выиграет все матчи, почему бы не стать чемпионами?»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев порассуждал о целях команды в текущем розыгрыше РПЛ.

– Можно ли сегодня говорить, что «Спартак» не борется за чемпионство в сезоне-2021/22?

– Непростой вопрос, на самом деле. Если вспоминать прошлый сезон: какое отставание было у «Локомотива» от второго места, а они весной почти все выиграли.

Мы, конечно, верим в чемпионство – каждый из нас. Но если смотреть на реалии, это будет очень тяжело. Я надеюсь, что мы попадем в двойку, чтобы играть в Лиге чемпионов.

Не могу сказать, что мы будем чемпионами, потому что отставание очень большое. Но приложим все усилия в борьбе за второе место. А если выиграем все матчи – почему бы не стать и чемпионами.

– Кто, на твой взгляд, составит «Зениту» конкуренцию в борьбе за титул?

– Если честно, не знаю, как выглядит таблица, кто на каком месте. Не смотрю в нее. Думаю только об игре «Спартака» и нашем положении.

В таблицу надо смотреть после 30-го тура, а сейчас – двигаться от игры к игре.