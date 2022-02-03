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  • Соболев: «Если «Спартак» выиграет все матчи, почему бы не стать чемпионами?»

Соболев: «Если «Спартак» выиграет все матчи, почему бы не стать чемпионами?»

3 февраля 2022, 12:33
13

Нападающий «Спартака» Александр Соболев порассуждал о целях команды в текущем розыгрыше РПЛ.

– Можно ли сегодня говорить, что «Спартак» не борется за чемпионство в сезоне-2021/22?

– Непростой вопрос, на самом деле. Если вспоминать прошлый сезон: какое отставание было у «Локомотива» от второго места, а они весной почти все выиграли.

Мы, конечно, верим в чемпионство – каждый из нас. Но если смотреть на реалии, это будет очень тяжело. Я надеюсь, что мы попадем в двойку, чтобы играть в Лиге чемпионов.

Не могу сказать, что мы будем чемпионами, потому что отставание очень большое. Но приложим все усилия в борьбе за второе место. А если выиграем все матчи – почему бы не стать и чемпионами.

– Кто, на твой взгляд, составит «Зениту» конкуренцию в борьбе за титул?

– Если честно, не знаю, как выглядит таблица, кто на каком месте. Не смотрю в нее. Думаю только об игре «Спартака» и нашем положении.

В таблицу надо смотреть после 30-го тура, а сейчас – двигаться от игры к игре.

  • В этом сезоне Соболев забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 15 очков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (13)
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Alejandrrro
1643881942
Если Спартак выиграет все 12 матчей, то у него будет 59 очков. В последний раз этого было достаточно для чемпионства в 2006 году (15 сезонов назад).
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klimovich
1643884720
Потому что даже при таком невероятном стечении обстоятельств тот же Зенит наверное сможет набрать 22 очка в оставшихся 12 играх.
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Vitaga
1643886940
– Если честно, не знаю, как выглядит таблица, кто на каком месте. Не смотрю в нее. Думаю только об игре «Спартака» и нашем положении.... ппц - убил просто. это как надо относиться к своей работе чтобы не знать место команды. поэтому Спартак внизу таблицы. сейчас там играет по ходу 11 соболевых
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NewLife
1643887841
Соболь, не стоит синитовской газетенке на публику выдавать такие предсказания, выглядишь неадекватным, да и потом тебе это припомнят.
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portero
1643896504
Слышали мы уже 11 игр 33 очка... Вот только Зенит и Динамо вряд ли дружно начнут всем влетать...
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Dominator777
1643898497
Если бы бабушке причандалы, то она была бы дедушкой! Ну, рассмешил паренек с поволжья, рассмешил....Ну, просто от души посмеялся!!! Соболеву - лайк за интервью!
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житель СПб
1643902843
Теперь мне понятно, почему Карпин с ним не встречался. Зачем в сборной люди, которые принимают галлюциногены?!
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Demgel
1643902972
Саша,ты не смотришь на таблицу,тогда откуда знаешь о положении своего клуба????Хотел как Дзюба высказаться,удалось.
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Бухбух
1643904689
Год назад такую же фразу, в это же время, кажется, Джикия произнес.
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Hektor 84
1643906023
Саня зачем дурь и дичь нести? Ты же не шлюба. Выиграйте кубок России и постарайтесь попасть в пятерку. При этом надо наладить командную игру.
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