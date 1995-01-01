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    Соболев: «Если «Спартак» выиграет все матчи, почему бы не стать чемпионами?»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев порассуждал о целях команды в текущем розыгрыше РПЛ.

    – Можно ли сегодня говорить, что «Спартак» не борется за чемпионство в сезоне-2021/22?

    – Непростой вопрос, на самом деле. Если вспоминать прошлый сезон: какое отставание было у «Локомотива» от второго места, а они весной почти все выиграли.

    Мы, конечно, верим в чемпионство – каждый из нас. Но если смотреть на реалии, это будет очень тяжело. Я надеюсь, что мы попадем в двойку, чтобы играть в Лиге чемпионов.

    Не могу сказать, что мы будем чемпионами, потому что отставание очень большое. Но приложим все усилия в борьбе за второе место. А если выиграем все матчи – почему бы не стать и чемпионами.

    – Кто, на твой взгляд, составит «Зениту» конкуренцию в борьбе за титул?

    – Если честно, не знаю, как выглядит таблица, кто на каком месте. Не смотрю в нее. Думаю только об игре «Спартака» и нашем положении.

    В таблицу надо смотреть после 30-го тура, а сейчас – двигаться от игры к игре.

    • В этом сезоне Соболев забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.
    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 15 очков.

    Уткин – о словах Соболева про чемпионство «Спартака»: «Еще пара абзацев, и Александр выиграл бы чемпионат мира»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5421

      Давид59 21 минуту назад

      Есть такие понятия "необходимое" и "достаточное" условие. Выиграть все матчи необходимо. Но этого скорей всего окажется недостаточно.

      0
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      Рейтинг: +467

      klimovich 34 минуты назад

      Потому что даже при таком невероятном стечении обстоятельств тот же Зенит наверное сможет набрать 22 очка в оставшихся 12 играх.

      0
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      Рейтинг: +2189

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Есть же люди у которых в черепной коробке нет мозгов. Первый это Кличко, второй Соболев. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +476

      Alejandrrro 1 час назад

      Если Спартак выиграет все 12 матчей, то у него будет 59 очков. В последний раз этого было достаточно для чемпионства в 2006 году (15 сезонов назад).

      1
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      Рейтинг: +13531

      Cleaner 1 час назад

      Соболь блеснул умом! Все вокруг аж засияло!!!...)))

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