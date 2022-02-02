Обамеянг: «Барса» – один из самых больших клубов в мире. Большая честь быть здесь»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал подписание контракта с «Барселоной».

«Я очень рад и счастлив быть здесь. Не могу дождаться, когда выйду на поле.

Это один из самых больших клубов в мире, и для меня большая честь быть здесь. Именно поэтому я подписал контракт с «Барсой».

У меня есть опыт игры в Германии, Франции и Англии. Я приехал сюда, чтобы помочь и дать команде максимум», – сказал Обамеянг.

Контракт с 32-летним габонцем рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне Обамеянг забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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