Обамеянг: «Барса» – один из самых больших клубов в мире. Большая честь быть здесь»

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал подписание контракта с «Барселоной».

«Я очень рад и счастлив быть здесь. Не могу дождаться, когда выйду на поле.

Это один из самых больших клубов в мире, и для меня большая честь быть здесь. Именно поэтому я подписал контракт с «Барсой».

У меня есть опыт игры в Германии, Франции и Англии. Я приехал сюда, чтобы помочь и дать команде максимум», – сказал Обамеянг.