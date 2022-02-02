Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    Обамеянг: «Барса» – один из самых больших клубов в мире. Большая честь быть здесь»

    Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал подписание контракта с «Барселоной».

    «Я очень рад и счастлив быть здесь. Не могу дождаться, когда выйду на поле.

    Это один из самых больших клубов в мире, и для меня большая честь быть здесь. Именно поэтому я подписал контракт с «Барсой».

    У меня есть опыт игры в Германии, Франции и Англии. Я приехал сюда, чтобы помочь и дать команде максимум», – сказал Обамеянг.

    • Контракт с 32-летним габонцем рассчитан до лета 2025 года.
    • В этом сезоне Обамеянг забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    «Арсенал» заплатил Обамеянгу 7 миллионов за разрыв контракта (The Times)

    Отступные Обамеянга в «Барсе» – 100 миллионов. В контракте есть опция расторжения в 2023-м

    «Барселона» объявила о переходе Обамеянга. Контракт – до 2025 года

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:01
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93555
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68632
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru