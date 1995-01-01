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    Деспотович: «Я не ругался со Слуцким. Доченьку назову Леонида»

    Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович опроверг информацию о конфликте с главным тренером казанской команды Леонидом Слуцким.

    «Со Слуцким не ругался, скажу честно. Доченьку назову Леонида», – сказал футболист в прямой трансляции в инстаграме.

    • Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
    • Рыночная стоимость серба – 5 миллионов евро.

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    Источник: инстаграм Джордже Деспотовича

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    Сегодня, 12:13
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4424

      Блямба 27 секунд назад

      Бастурмой назови...
      Дипломат сербский.
      Вот ведь везёт РПЛ..
      Футболист хороший,так нет,человек г.вно.
      Заразное,наверное..))

      0
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      Рейтинг: +57447

      portero 15 минут назад

      Язычок острый, до добра не доводит...
      Вы по "доброму" со Слуцким подкалывали друг друга, для вас это норма...

      1
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      Рейтинг: +13427

      житель СПб 16 минут назад

      Ну что, разве не болтун?! Это тем, кто его защищает...

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      Рейтинг: +57447

      portero > житель СПб 14 минут назад

      Слуцкий такой же, вот и нашла коса на камень...

      1
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      Рейтинг: +720

      Rabinovi_ch 19 минут назад

      Это очень жирный намек, что Cлуцкий Девочка?

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