Деспотович: «Я не ругался со Слуцким. Доченьку назову Леонида»

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович опроверг информацию о конфликте с главным тренером казанской команды Леонидом Слуцким.

«Со Слуцким не ругался, скажу честно. Доченьку назову Леонида», – сказал футболист в прямой трансляции в инстаграме.

Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.

Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

Рыночная стоимость серба – 5 миллионов евро.

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