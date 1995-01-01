Деспотович: «Я не ругался со Слуцким. Доченьку назову Леонида»

Бастурмой назови...
Дипломат сербский.
Вот ведь везёт РПЛ..
Футболист хороший,так нет,человек г.вно.
Заразное,наверное..))
Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович опроверг информацию о конфликте с главным тренером казанской команды Леонидом Слуцким.
«Со Слуцким не ругался, скажу честно. Доченьку назову Леонида», – сказал футболист в прямой трансляции в инстаграме.
- Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
- Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
- Рыночная стоимость серба – 5 миллионов евро.
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