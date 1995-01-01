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    Яровинский: «Деспотович вписал себя в историю «Рубина»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал уход из клуба нападающего Джордже Деспотовича.

    «Джордже большое спасибо за профессионализм и плодотворную работу. Расстались мы по обоюдному согласию. Как я уже говорил, он собирался уйти и активно подыскивал варианты, а мы его желание поддержали.

    В любом случае он вписал себя в историю клуба, а прошлый сезон вообще наверно стал лучшим в его карьере, он очень помог команде. Уверен, он еще заявит о себе, и мы ему желаем удачи», – сказал Яровинский.

    • Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
    • Рыночная стоимость серба – 5 миллионов евро.

    Деспотович после ухода из «Рубина» назвал Казань негативным городом

    «Рубин» заплатил Деспотовичу 200 тысяч за расторжение контракта («РБ Спорт»)

    Источник: сайт «Рубина»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11767

      Fusballer 1 час назад

      Очередная легенда РПЛ. Самая легендарная лига в мире!

      0
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      Рейтинг: +13454

      Cleaner 1 час назад

      Чем же он вписал? Титул не выиграл, даже в Еврокубок не помог команде выйти в прошлом году...

      0
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      Рейтинг: +13427

      житель СПб 1 час назад

      Тут вопрос - на какой слог ударение делать...

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