Яровинский: «Деспотович вписал себя в историю «Рубина»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал уход из клуба нападающего Джордже Деспотовича.

«Джордже большое спасибо за профессионализм и плодотворную работу. Расстались мы по обоюдному согласию. Как я уже говорил, он собирался уйти и активно подыскивал варианты, а мы его желание поддержали.

В любом случае он вписал себя в историю клуба, а прошлый сезон вообще наверно стал лучшим в его карьере, он очень помог команде. Уверен, он еще заявит о себе, и мы ему желаем удачи», – сказал Яровинский.

Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.

Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

Рыночная стоимость серба – 5 миллионов евро.

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