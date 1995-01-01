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    Закария перейдет в «Ювентус» за 5 миллионов (Николо Скира)

    Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария продолжит карьеру в «Ювентусе». Вскоре объявят о трансфере за 5 миллионов евро без учета бонусов.

    Контракт швейцарца будет рассчитан до 2026 года.

    • В этом сезоне Закария забил 2 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.
    • Летом он станет свободным агентом.
    • Рыночная стоимость игрока – 27 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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