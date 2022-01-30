Закария перейдет в «Ювентус» за 5 миллионов (Николо Скира)

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария продолжит карьеру в «Ювентусе». Вскоре объявят о трансфере за 5 миллионов евро без учета бонусов.
Контракт швейцарца будет рассчитан до 2026 года.
- В этом сезоне Закария забил 2 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.
- Летом он станет свободным агентом.
- Рыночная стоимость игрока – 27 миллионов евро.
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Источник: твиттер Николо Скиры