Карпин присутствует на матче «Крылья Советов» – «Академия Пандев»

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Крыльями Советов» и северомакедонским клубом «Академия Пандев». На нем присутствует главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Также на игру пришел главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.
- Матч идет в Турции, а до нее Карпин работал в ОАЭ, где тренировались «Спартак», «Зенит».
- Сборные России и Польши встретятся 24 марта в Москве в полуфинале стыков за ЧМ-2022.
- Победитель этого матча сыграет с Швецией или Чехией.
Карпин посетил матч «Балтика» – «Сочи»
Источник: «Чемпионат»