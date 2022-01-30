Карпин присутствует на матче «Крылья Советов» – «Академия Пандев»

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Крыльями Советов» и северомакедонским клубом «Академия Пандев». На нем присутствует главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Также на игру пришел главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.

Матч идет в Турции, а до нее Карпин работал в ОАЭ, где тренировались «Спартак», «Зенит».

Сборные России и Польши встретятся 24 марта в Москве в полуфинале стыков за ЧМ-2022.

Победитель этого матча сыграет с Швецией или Чехией.

Карпин посетил матч «Балтика» – «Сочи»