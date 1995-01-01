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    Карпин присутствует на матче «Крылья Советов» – «Академия Пандев»

    В эти минуты проходит товарищеский матч между «Крыльями Советов» и северомакедонским клубом «Академия Пандев». На нем присутствует главный тренер сборной России Валерий Карпин.

    Также на игру пришел главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.

    • Матч идет в Турции, а до нее Карпин работал в ОАЭ, где тренировались «Спартак», «Зенит».
    • Сборные России и Польши встретятся 24 марта в Москве в полуфинале стыков за ЧМ-2022.
    • Победитель этого матча сыграет с Швецией или Чехией.

    Карпин посетил матч «Балтика» – «Сочи»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13451

      Cleaner 1 час назад

      Валера погреться в Турцию прилетел? Иначе - зачем...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57396

      portero 1 час назад

      Зиньковского смотрит?
      Его еще никто не купил?
      Ломаева должен Кафанов смотреть..

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