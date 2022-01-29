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    Карпин посетил матч «Балтика» – «Сочи»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил товарищеский матч между «Балтикой» и «Сочи». С ним был помощник Николай Писарев.

    «Сочи» минимально победил, гол забил Никита Бурмистров.

    • Матч прошел в Турции, а до нее Карпин работал в ОАЭ, где тренируются «Спартак», «Зенит».
    • Сборные России и Польши встретятся 24 марта в Москве в полуфинале стыков за ЧМ-2022.
    • Победитель этого матча сыграет с Швецией или Чехией.

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    Источник: твиттер ФНЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +44

      Demgel 6 минут назад

      Просмотр Прохина и Воробьева что-ли?Или Барсова с Юсуповым?В любом случае ,удачи Карпину)

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