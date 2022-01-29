Карпин посетил матч «Балтика» – «Сочи»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил товарищеский матч между «Балтикой» и «Сочи». С ним был помощник Николай Писарев.
«Сочи» минимально победил, гол забил Никита Бурмистров.
- Матч прошел в Турции, а до нее Карпин работал в ОАЭ, где тренируются «Спартак», «Зенит».
- Сборные России и Польши встретятся 24 марта в Москве в полуфинале стыков за ЧМ-2022.
- Победитель этого матча сыграет с Швецией или Чехией.
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Источник: твиттер ФНЛ