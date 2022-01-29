Карпин посетил матч «Балтика» – «Сочи»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил товарищеский матч между «Балтикой» и «Сочи». С ним был помощник Николай Писарев.

«Сочи» минимально победил, гол забил Никита Бурмистров.

Матч прошел в Турции, а до нее Карпин работал в ОАЭ, где тренируются «Спартак», «Зенит».

Сборные России и Польши встретятся 24 марта в Москве в полуфинале стыков за ЧМ-2022.

Победитель этого матча сыграет с Швецией или Чехией.

Сегодня Валерий Карпин и Николай Писарев посетили матч «Балтики» с «Сочи»Как думаете, кто из игроков #ЛучшаяЛигаМира мог бы пригодиться @TeamRussia? pic.twitter.com/zyCQ0CABXr — ФНЛ | Лучшая лига мира (@FNLeague) January 29, 2022

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